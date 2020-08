A Hezbollah Európába is tonnaszám csempészett ammónium-nitrátot

Izraeli hírszerzési információk alapján az utóbbi években Londonban és Németországban is lefoglaltak a Hezbollah-tól több tonnányi, ugyanolyan ammónium-nitrátot, mint ami most Bejrútban robbant – emlékeztet a The Jerusalem Post.

A bejrúti kikötő raktárépületében kedd délután 2750 tonna ammónium-nitrát robbant fel, amit évekkel ezelőtt foglaltak le a libanoni vámhatóságok egy hajóról. A szörnyű katasztrófában legalább százan meghaltak, négyezernél is többen megsebesültek, rengeteg épület súlyosan megsérült, több százezren otthon nélkül maradtak.

Az Irán által támogatott libanoni terrorszervezet, a Hezbollah Európában is több tonnányi, hasonló robbanószert tárolt – emlékeztet a lap.

Nagy-Britanniában már öt éve lebuktak

2015-ben zacskós jégnek álcázva, több ezer zacskóban rejtegettek három tonna ammónium-nitrátot, négy észak-londoni házban.

Az MI5 brit titkosszolgálat egy 40-es férfit tartóztatott le, aki a gyanú szerint terrortámadásra készült Nagy-Britanniában, ahol azonban csak négy évvel később, tavaly tették a terrorszervezetek tiltólistájára a Hezbollah-t.

A tippet az akcióhoz egy külföldi kormánytól kapták a hivatalos közlés szerint, az izraeli közszolgálati média információi szerint pedig a Moszad adta a fülest.

Németországnak áprilisban lett elege

Idén áprilisban dél-Németországban a hatóságok Hezbollah-hoz tartozó mecseteket és központokat rohantak le látványosan, ahol a libanoni terrorszervezet több száz kilogramm, robbanóanyag előállításához szükséges ammónium-nitrátot tárolt.

A botrányt követően a német belügyminisztérium a Hezbollah tevékenységét en block betiltotta az országban.

Az osztrákok már léptek

Májusban az osztrák törvényhozás egyhangú határozatban ítélte terrorszervezetnek a libanoni mozgalmat, és egyúttal egész Európának is ezt a politikai döntést javasolja.

Az oroszok szerint a Hezbollah nem az, aminek látszik

„A Hezbollah nem terrorszervezet, hanem a terrorizmus ellen harcol” – bizonygatta a libanoni orosz nagykövet májusban, és leszögezte, hogy

„mi semmilyen értelemben sem tekintjük terrorszervezetnek. Éppen ellenkezőleg, ez egy olyan szervezet, amely a terrorizmus ellen harcol”.

Az EU még mindig tétovázik

Júliusban világ több mint 230 parlamenti képviselője, köztük magyarok is aláírták azt az Európai Uniónak címzett felhívást, amelyben felszólítják az Európai Uniót arra, hogy nyilvánítsa terrorszervezetnek a libanoni Hezbollah-t.