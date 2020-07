Bolton: Izraelnek lépnie kell saját nemzetbiztonsága érdekében

Nem boldog a közelgő amerikai elnökválasztás miatt, Izrael viszont Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója szerint optimális helyzetben van saját jövőjét illetően.

John Bolton a minap egy izraeli rádiónak adott hosszabb interjút, amelynek legfontosabb részeiből a The Jerusalem Post is idézett. A tavaly meglehetősen vitatható körülmények között lemondott Bolton határozottan kiállt a zsidó állam érdekei mellett.

„A következő hónapok ideálisnak tűnnek arra, hogy Izrael lépéseket tegyen a saját nemzetbiztonsága érdekében” —

fogalmazott az elnök volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, aki szerint mindez elsősorban a közelgő amerikai elnökválasztással van összefüggésben. Úgy vélte, hogy amennyiben Trumpot újraválasztják, a Közel-Keleten jelentős változásra kell felkészülni.

A külpolitikában keményvonalas Bolton és korábbi főnöke között a viszony tavaly év végén olyannyira elmérgesedett, hogy az egykori tanácsadó bizalmas információkkal is teli memoárjának megjelentetése ellen maga a Fehér Ház is tiltakozott, sőt be is kívánta tiltani a könyvet.

Ezzel együtt az izraeli interjúban Bolton inkább Trump — általánosságban vett — Izrael-párti nézeteivel összhangban nyilatkozott. Ugyancsak jóváhagyólagosan beszélt a zsidó állam szuverenitásának és önvédelmi intézkedéseinek kérdéseiről.

Itt a riporter elsősorban az iráni nukleáris támaszpontok és kísérleti laboratóriumok elleni közelmúltbeli, vitatott eredetű bombatámadásokra kérdezett rá. Bolton szerint bárki állhatott is a támadások mögött, maximálisan egyetért a szándékaikkal.

„Fontos, hogy ez megtörtént, az eset megmutatta az ajatollahnak, hogy vannak olyanok, akik még Irán legtitkosabb helyeire is be tudnak hatolni”

— fogalmazott Bolton azzal kapcsolatban, amit a Neokohn is megírt: csak az elmúlt 10 napban két rejtélyes eredetű támadás is érte az iráni objektumokat.

A felvetésre, hogy ezek az események vajon mennyi időre képesek visszavetni Irán feltételezett urándúsító, atomfegyverre készülő haditerveit, a szakértő nem tudott pontos választ adni. Többen úgy vélik, hogy Izrael állhat annak a robbanásnak a hátterében, amely súlyosan megrongálta az egyik urándúsító centrifugák gyártására szolgáló üzemet. Mint ismert: az izraeli kormány rendkívüli veszélyként értékeli, hogy az iszlám köztársaság, amelynek vezetői rendszeresen a zsidó állam elpusztítását vizionálják, atomfegyverhez juthat hozzá.

Izraeli sajtóhírek szerint a robbanásban megsemmisült az a laboratórium, ahol iráni tudósok nagyobb sebességű centrifugák fejlesztésén dolgoztak. Az incidens állítólag évekre visszavetette az iráni atomprogramot.

Bolton szerint vélhetően a földalatti centrifugalétesítmények akkora kárt nem tudtak szenvedni, hogy a zsidó állam és szövetségesei hosszú távon fellélegezhessenek. Ezért is fontos, hogy az izraeliek kellőképpen proaktívak legyenek, mondta, hiszen mostanában nem tudják Amerikát a korábbihoz hasonló mellszélességgel maguk mögött tudni.

Bolton szerint ennek prózai okai vannak: a közelgő amerikai elnökválasztás teljes mértékben elvonta Trump figyelmét a térségtől. „Sokkal jobban érdekli őt az amerikai belpolitikai helyzet” — fogalmazott. „Azok, akik aggódnak régióért, azt kell majd figyelniük, hogy mi lesz vele a következő ciklusban” — tette hozzá.

A riporter Bolton könyvéról is faggatta alanyát. Emlékezetes, hogy Trump néhány hete azt állította: Bolton „titkosított információkat vitt magával és az elnökség idején publikálta ezeket”, s hozzátette, hogy ezzel szerinte a volt nemzetbiztonsági tanácsadó bűncselekményt követett el és „börtönbe kellene vonulnia ezért”.

A kötet egyik legemlékezetesebb részlete Jared Kushnerre vonatkozott. Ő Trump lányának férje, és az egyik fő közel-keleti tárgyalási megbízottja, fő bizalmasa. Bolton a könyvben nehezményezi, ahogy a fiatal tanácsadó Iránnal kapcsolatban több külföldi állam vezetőjének megkeresését kezelte.

A könyv szerint Kushner szabályosan eltiltotta Benjamin Netanjahut attól, hogy telefonon egyeztessen Trumppal — Bolton szerint az ilyen akciók komoly diplomáciai és stratégiai hibák voltak.

A volt biztonságpolitikai kormánytanácsadót természetesen megkérdezték a novemberi választásokról is. A volt főnökéről más lapoknak is kritikusan nyilatkozó Bolton azt felelte: számára ez „nem lesz egy boldog választás”. Hozzátette: nem fogja támogatni sem a demokrata Joe Bident, sem pedig volt főnökét.