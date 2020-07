Újabb titokzatos detonáció Iránban: most egy erőmű robbant fel

Újabb rejtélyes robbanás történt Iránban. Ez alkalommal az iszfaháni erőműben történt detonáció, amely egyébként nincs messze a natanzi nukleáris létesítménytől. Azt is megmagyarázhatatlan támadás érte korábban, amely mögött némelyek Izraelt sejtik.

Irán középső részén, egy Iszfahán tartományban lévő erőműben történt a legújabb titokzatos robbanás. Állítólag senki nem sérült meg, és a létesítmény működésében sem állt be zavar – írja a The Times of Israel.

Az IRNA iráni hírügynökségnek nyilatkozó vezérigazgató szerint egy transzformátor mondta fel a szolgálatot. Szaid Mohszeni szerint „a megsérült alkatrészt javítják, illetve cserélik”.

Az erőmű a harmadik legnagyobb iráni várost, a másfél millió lakosú Iszfahánt látja el elektromos árammal.

Iszfahán tartományban van egyébként a natanzi nukleáris létesítmény is, amelyet július másodikán rázott meg egy detonáció.

A The New York Times által megszólaltatott közel-keleti ügynök szerint Izrael áll annak a robbanásnak a hátterében, amely súlyosan megrongálta az urándúsító centrifugák gyártására szolgáló üzemet. A kém tudni vélte, hogy egy nagy bomba okozta a detonációt, illetve az azt követő tüzet.

Izraeli sajtóhírek szerint a robbanásban megsemmisült az a laboratórium, ahol iráni tudósok nagyobb sebességű centrifugák fejlesztésén dolgoztak. Az incidens állítólag egy vagy két évre visszavetette az iráni atomprogramot.

A natanzi földalatti centrifugalétesítmények viszont nem szenvedtek kárt, ahol több ezer első generációs gázcentrifuga működik, amelyek képesek 4,5 százalékosra dúsítani az uránt. Szakemberek gyanítják, hogy Iránnak az urándúsító kapacitás növelésével csak egyetlen célja lehet: atomfegyver előállítása.

Irán egyébként Izrael elleni büntetőintézkedéseket sürgetett a natanzi incidens után, amivel lényegében elismerte, hogy nem véletlen baleset történt az üzemben.

Mint ismert: az izraeli kormány rendkívüli veszélyként értékeli, hogy az iszlám köztársaság, amelynek vezetői rendszeresen a zsidó állam elpusztítását vizionálják, atomfegyverhez juthat hozzá.

Az utóbbi időben több fontos iráni telepen is megmagyarázhatatlan katasztrófák történtek. A feltevések szerint Izrael, vagy Irán más ellensége állhat a szabotázs-sorozat mögött.

Legutóbb szombaton történt robbanás egy vezetékben Ahváz városában, Irán déli részén. A közösségi médiában felvétel is megjelent az incidensről, amely állítólag nem követelt áldozatokat. A felvételeken látni, hogy hatalmas tűz keletkezett. Egyelőre nem tudják az okát.

Szerdán pedig hét hajó égett le Busehr dél-iráni kikötővárosban, miután tűz keletkezett a kikötőben.

Teheránban is történtek robbanások. Az iráni főváros közelében lévő Parcsin katonai komplexumban is volt például egy rejtélyes detonáció, amely alatt a szakemberek szerint földalatti alagútrendszer és rakétaüzem található.

A The New York Times-nak nyilatkozó ügynök szerint azonban