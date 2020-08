Ukrajna legalább 5 ezer zarándokot enged az országba a zsidó újév alkalmával

Umán, az ukrajnai város, ahol az egyik legismertebb haszid rebbe, a breszlovi Náchmán sírhelye található, évek óta kiemelt zarándokcélpont a zsidó újév idején – írja az Unian ukrán hírügynökség.



A koronavírus-járvány előtti időkben minden évben mintegy 30 ezer zarándok érkezett Umánba a zsidó újévre, jellemzően Izraelből, az Egyesült Államokból és európai országokból, ugyanis Náchmán rabbinak, a breszlovi haszid udvar első, egyben utolsó rebbéjénak, ekkor van a halálozási évfordulója. A karizmatikus vezető a halála előtt megígérte, hogy aki ilyenkor látogatja meg nyughelyét, azért személyesen jár közben a mennyekben.

A legutóbbi időben a valóságos fesztivállá duzzadt zarándoklat nem volt mentes az antiszemita atrocitásoktól sem.

Az ukrán hatóságok a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozásokon lazítanak némiképp, amikor mintegy 5 ezer zarándoknak lehetőséget adnak, hogy Umánban töltsék az ünnepet. Szakértők szerint akár 8 ezer zarándok is belépést kaphat az országba, azonban a gyülekezésre csak szigorú szabályok betartásával lesz lehetőség. Így kötelező a maszk viselése és egyazon helyen 30-nál több ember nem tartózkodhat. Az ukrán hatóságok más intézkedéseket is fontolóra vesznek, így a beutazók tesztelését a reptereken, illetve egy speciális applikáció letöltését is kötelezővé tehetik, amely alapján követhető a zarándokok mozgása az országban. Ukrajnában mindeddig 1.112 aktív esetet és 235 gyógyulást regisztráltak.