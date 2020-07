Douglas Murray: „Trumpot a lázongók segíthetik hozzá a győzelemhez”

„Radikális ellenzői megajándékozták azzal Trumpot, hogy megnyitották számára az utat a győzelem felé” — írja Douglas Murray a The Telegraph hasábjain.

Douglas Murray brit publicista, az Európa furcsa halála című könyv szerzője szerint kezd kialakulni egy konszenzus a médiában és a közéletben azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump mindenképpen veszíteni fog a novemberi választásokon. Az író szerint a cikkek gyakran reménykedő hangon elemzik a közvélemény-kutatásokat, és az elnök számtalan kritikusa alig várja, hogy végleg leírhassa őt. Murray szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy Trump veszít novemberben.

A szerző elismeri, hogy az előrejelzések szerint nem áll jól Donald Trump szénája. Még a republikánus szócsőnek számító Fox News csatorna közvélemény-kutatása szerint is 8 százalékkal vezet Joe Biden. Az sem ígér sok jót az elnöknek, hogy a megkérdezettek többsége a legfontosabb témákkal kapcsolatban mind azt nyilatkozta, hogy inkább Obama egykori alelnökével ért egyet.

A publicista leírja, hogy az elnök kritikusai váltig állítják, hogy Trump rosszabbul kezelte a mostani válságot, mint a világ többi vezetője. A szerző szerint ez egy vitatható állítás.

A szerző rámutat arra, hogy a nyugati demokráciák többségében kialakult egyfajta társadalmi konszenzus arról, hogy „a vezetők megtesznek minden tőlük telhetőt a vírus megfékezésére.” Azonban, mint írja, az Egyesült Államokban nem került sor ilyen közmegegyezésre.

Mindezek ellenére a publicista szerint Donald Trump helyzete mégsem kétségbeejtő, sőt az elmúlt hetekben kibontakozó válság egy olyan lehetőséget adott számára, amit szerinte az elnök ki is fog használni. Ezt a lehetőséget pedig Murray szerint a baloldal adta neki azzal, hogy lázongani kezdtek az amerikai városok utcáin.

— írja Murray, aki szerint a radikálisok könnyen azt hihették, hogy ebben a kivételes pillanatban a társadalom az ő oldalukon áll. Ez a gondolat jogos is lehetett, hiszen a közvélemény felháborodott George Floyd megölésén. Azonban a publicista szerint a baloldali lázadók gyorsan elvesztették a közvélemény szimpátiáját.

„Ahogy Chicagóban megnövekedett a gyilkosságok száma, a fegyveres bűncselekmények hétről hétre megkétszereződtek New Yorkban, törvénytelen elemek és fosztogatók árasztották el az ország nagyvárosait, úgy az amerikaiak is kaptak egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lenne, ha valóban megszűnne a rendőrség. Most talán sokan hallgatnak, mert félnek, hogy a legrosszabb vádaskodás célpontjába kerülnek, de valószínű, hogy nem változtatták meg a véleményüket (a törvény és a rend szükségességével kapcsolatban)”