Újabb nemzetközi siker felé zakatol az autista szobatársakról szóló izraeli sorozat

Hamarosan az amerikaiak is feldolgozzák az On the Spectrum című szériát.

Az elmúlt hónapokban több izraeli filmalkotás is kiemelkedő népszerűségre tett szert. A moszados Fauda és az ultraortodox családról szóló Shtisel egyaránt nemzetközi sikerrel robbant be a képernyőkre. Most pedig ismét egy izraeli sorozatról beszélnek a szakmában.

Az On the Spectrum témájában meglehetősen tabudöngető. A sorozat három autista főszereplője lakótársként él együtt.

Az életükről szóló sorozat eddig is egy sor nemzetközi elismerésben részesült: az izraeli sorozatok közül elsőként jutott be 2018-ban a Tribeca Filmfesztiválra. Ugyanabban az évben megkapta a Sorozatmánia Fesztivál zsűri nagydíját, majd a Monte Carlo TV Fesztiválon is több díjjal térhettek haza a rendezők, Dana Idisis és Yuval Shuferman.

Most úgy tűnik, hogy Jason Katims vezetésével amerikai adaptáció születik a sorozatból.

Az autizmussal való együttélésről több filmes alkotás is készült a múltban, ugyanakkor a Kveller szerzője szerint az On the Spectrum készítői a megszokott perspektívától eltérő céllal vágtak neki a forgatásnak. Az izraeli sorozat egyik készítője, Idisis autizmussal együtt élő testvérének is szerepet szánt a cselekményben.

„Nem egy olyan sztorit akartunk bemutatni, ami a speciális képességűek életét mutatja be” – mondta Idisis. „Ez a mindennapi életről szól, a kapcsolatokról, randikról, állásinterjúkról. Ez teszi mássá a többi showhoz képest”.

Az amerikai feldolgozásban várhatóan szintén három főszereplő kerül majd középpontba: Rick Glassman zsidó humorista mellett Sue Ann Pien és Albert Rutecki.

„Idősebb koromban kezdtem azt érezni, hogy idegesítem az embereket vagy kényelmetlenül érzik magukat mellettem. Az én határaim nem egyeztek az ő határaikkal. És igazából azt sem értem, hogy mik azok a határok”

– mesélte Glassman, aki korábban is nyíltan beszélt arról, hogyan élte meg, amikor gyermekkorában kiderült, hogy Asperger-szindrómával született.