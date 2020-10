Pozitív lett Donald Trump koronavírus-tesztje

Az amerikai elnök mikroblogján jelentette be, hogy ő és a first lady is megfertőződött a koronavírussal. Csütörtökön éjjel pozitív lett Trump egy közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek a tesztje, utána azonnal karanténba vonult az elnöki pár.

„Azonnal elkezdjük a karantént és a felépülési folyamatot. EGYÜTT fogunk átmenni ezen!”

— írta a 74 éves elnök a mikroblogján.

Hope Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandba, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába.

„Hope Hicksnek, aki megállás nélkül és nagyon keményen dolgozott, pozitív lett a vírustesztje. Borzalmas! A first ladyvel várjuk teszteredményeinket.” — írta Trump a Twitteren, miután kiderült, hogy Hicks megfertőződött.

Azt is elmondta, hogy ő és felesége is sok időt tölt a korábban a Fehér Ház kommunikációs igazgatójaként dolgozó Hicksszel.

Egyelőre nem tudni, hogyan fogja befolyásolni Donald Trump pozitív tesztje a második elnökjelölti vitát, amely a tervek szerint október 15-én lesz a floridai Miamiben.

Röviddel Trump bejelentése előtt adta ki a Fehér Ház az elnök pénteki programját. Trump a tervek szerint részt vett volna egy adományozó összejövetelen egy washingtoni szállodában és egy kampánygyűlésen a floridai Sanfordban.

Azt nem tudni, hogy Trumpot ennek előtte mikor tesztelték, és azt sem, hogy mindenki karanténba vonul-e, aki az elmúlt napokban találkozott Hicksszel.

Az viszont egyértelmű, hogy a tanácsadó az eddigi legközelebbi munkatársa az elnöknek, aki megfertőződött a koronavírussal.

Judd Deere, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt írta:

„az elnök rendkívül komolyan veszi a saját, valamint minden őt támogató munkatársa és az amerikai nép egészségét és biztonságát”. A szóvivő szerint a biztonsági és orvosi stáb kidolgozta az útmutatást és a legjobb gyakorlatot arra vonatkozóan, hogy az elnök minél kevésbé legyen kitéve a COVID-19-nek”.

Hicks a héten többször is együtt utazott az elnökkel például Minnesotában és Clevelandbe. Ő az elnök egyik legmegbízhatóbb és legrégebbi munkatársa, aki a 2016-os kampányban szóvivőként vett részt. Később egy ideig a Fehér Ház kommunikációs igazgatója volt, idén csatlakozott újra tanácsadóként Trump stábjához.

Korábban több fehér házi alkalmazott is elkapta a koronavírust, köztük Katie Miller, Mike Pence alelnök sajtótitkára, Robert O’Brien nemzetbiztonsági tanácsadó, de poztitív lett a tesztje Kimberly Guilfoyle-nak, Trump legidősebb fia, ifjabb Donald Trump barátnőjének is.

Az első fehér házi fertőzések után kötelezővé tették a napi tesztelést az elnök közeli munkatársai számára, de azt nem tudni, hogy Donald Trumpot milyen időközönként tesztelték.