Támogathatják-e zsidó szervezetek a „Black Lives Matter” mozgalmat?

„A BLM egy rasszista, antikapitalista, antidemokratikus mozgalom. Semmi jót nem tartogat a zsidóknak vagy Izraelnek” – állítja Dr. Manfred Gerstenfeld a BESA Center oldalán publikált cikkében.

Nemrég közölte hasábjain a The New York Times azt a nyílt levelet, amiben 600 zsidó szervezet fejezte ki támogatását a Black Lives Matter (BLM) nevű mozgalom iránt. Mindezt kifogásolja Dr. Gerstenfeld, aki cikkében arról ír, hogy a mozgalmat marxisták alapították, és heves Izrael-ellenes indulatoknak is helyet adtak korábban a felületeiken.

„A BLM egy rasszista, antikapitalista, antidemokratikus mozgalom, amit le kell leplezni, és küzdeni kell ellene. Semmi jót nem tartogat a zsidóknak vagy Izraelnek — függetlenül attól, hogy hány zsidó fogad hűséget nekik”

— szögezi le a szerző. Majd később hozzáteszi: a mozgalom egyik célja, hogy ellehetetlenítse a rendőrséget, ahelyett, hogy annak néhány elemét megreformálná. „Ez különösen veszélyes, hiszen ezzel az amerikai demokráciát akarják aláásni”.

Dr. Manfred Gerstenfeld osztrák születésű izraeli szerző, a BESA Center vezető kutatási munkatársa, egykori tagja a Jeruzsálemi Közügyek Központjának (irányító bizottság korábbi elnöke). Munkásságát többek között 2019-ben a Kanadai Zsidó Kutatási Intézet is kitüntetéssel díjazta. Napjainkban fő kutatási területei közé tartozik a modern antiszemitizmus és anticionizmus.

Az a bizonyos levél

A fent említett nyílt levelet két alkalommal is publikálták az amerikai újságban. Először június 25-én, majd augusztus végén ismét megjelent — így nehéz lenne azt hinni, hogy mindössze a zsidó szervezetek jóhiszemű, de idő előtt tett gesztusáról lett volna szó.

A levél szerint a BLM testesíti meg napjaink emberi jogi mozgalmát az Amerikai Egyesült Államokban, és egyben ez biztosítja a legnagyobb esélyt a jogosság és igazság eléréséhez. A levél szerzői ráadásul hozzáteszik:

„Amikor feketék mozgalmait ássák alá, akkor az még több erőszakhoz vezet a fekete emberekkel szemben, beleértve a fekete zsidókat is.”

Márpedig Dr. Gerstenfeld szerint nagy hibát követnek el azok, akik összehasonlítják a Martin Luther King által vezetett egykori mozgalmat a BLM aktivisták tevékenységével. Például elég arra gondolni, hogy ma az USA legnevesebb afroamerikai alakja nem más mint az a Louis Farrakhan, aki az Iszlám Nemzete nevű szervezetet vezeti és nem mellesleg hírhedten antiszemita is.

Izrael-ellenesség magas fokon

Cikkében a szerző emlékeztet: a BLM platformján eredetileg heves kirohanások is szerepeltek a zsidó állammal szemben. Ezek közül néhány idézet:

„Az USA Izraellel való szövetségén keresztül indokolja és fokozza a terror elleni globális háborút, ahogy a palesztinok elleni népirtásban is cinkosságot vállal. Az USA megköveteli Izraeltől, hogy a neki járó katonai segélyek 75 százalékát amerikai készítésű fegyverekre költse (…). Ez pedig az amerikai állampolgárokat cinkosokká teszi az izraeli kormány által elkövetett visszaélésekben”.

„Izrael egy apartheid állam”.

„Rutinszerűen buldózereznek le palesztin otthonokat, hogy illegális izraeli településeknek adjanak helyet. Izraeli katonák rendszeresen tartóztatnak le és tartanak fogva eljárások nélkül négy évesnél fiatalabb palesztinokat”.

„Minden nap arra kényszerítik a palesztinokat, hogy az USA által finanszírozott apartheid fal ellenőrzőpontjain menjenek keresztül”.

Noha a fenti kijelentéseket mostanra törölték a szervezet honlapjáról, Dr. Gerstenfeld szerint a nyilatkozat szellemi öröksége megmaradt. Ezt bizonyítja többek között a BLM Egyesült Királyságbeli ágazatának nyilatkozata is, amiben azt hirdették:

„Miközben Izrael halad előre Ciszjordánia elfoglalásával és a főáramú brit politikában nincs jog a cionizmus kritizálására, és Izrael telepes gyarmati törekvései folytatódnak, mi hangosan és világosan kiállunk palesztin bajtársaink mellett. FREE PALESTINE”.

Mindezek mellett arról is érdemes megemlékezni, hogy a BLM három alapítójának egyike, Patrisse Cullors miket mondott, miután 2015-ben Izraelben járt. „Ez egy apartheid állam. Ezt nem tagadhatjuk le, mert ha megtesszük, akkor a cionista erőszak részeivé válunk” — fogalmazott, miközben „megszállt Palesztinát” emlegetett.

Egy nemrég felszínre került videó szerint nem mellesleg Cullors arról is beszélt 2015-ben, hogy ő maga egy kiképzett marxista szervező, ami a BLM másik alapítótagjára, Alicia Garzára is igaz.

Cullors említést tett arról is, hogy mentora Eric Mann, aki korábban a Weather Underground nevű terrorcsoport egykori agitátora volt. És ha mindez nem volna elég: az Ausztrál Zsidó Szövetség Youtube oldalán tett közzé egy 10 perces videót, amin a BLM tagjai szórnak magukból Izrael-ellenes és antiszemita gyűlöletet.

„Egyáltalán nem igaz, hogy minden BLM-es antiszemita lenne, de a mozgalmat áthatja az antiszemitizmus” — írja mindezek fényében Dr. Gerstenfeld.

Miért támogatják?

Az említett nyílt levelet számos nagynevű és befolyásos zsidó szervezet aláírta — így az eredetileg antiszemitizmus ellen küzdő amerikai Anti-Defamation League (ADL), a Hadassah Alapítvány, a J Street nevű szervezet, a Reform Judaizmus Mozgalma, a Konzervatív Judaizmus Egységes Zsinagógája, és a sokszor radikális hangot képviselő Zsidó Hang a Békéért (Jewish Voice for Peace).

Noha nehéz megérteni, hogy miért adja támogatását több zsidó szervezet is a BLM számára, Dr. Gerstenfeld szerint a válasz a judaizmus céljai között keresendő. Ugyanis ezek között szerepel a „világ megjavításának” szándéka, ami különösen azoknak a zsidó mozgalmakra lett jellemző, ahol a liberalizmus dominál.

A „világ megjavítása” egy hatalmas koncepció, de a nyílt levél közvetetten bemutatja, hogy néhány zsidó szervezet mit ért alatta: a világ megjavítása magába foglalja az antiszemiták felkarolását, a zsidók mazochistává válását, a zsidók és feketék közötti kapcsolat torz bemutatását, és a zsidó méltóság elvetését.

„A legabszurdabb, hogy a világ helyreállítása egyet jelent a rendőrség ellehetetlenítésével”.

A lapban megjelent nyílt levél aláírásával az amerikai zsidóság egy részét egy meglehetősen kellemetlen irányba manőverezték: azonosulni egy antiszemitizmussal átitatott forradalmi mozgalommal.

„A zsidók semmi jóra nem számíthatnak a BLM-től, mivel az egy antiszemita szerveződés. Ez akkor is így van, ha a zsidók hűséget fogadnak a BLM-nek és akkor is, ha nem”

— fogalmaz a szerző, aki cikke végén egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a levél aláírói a zsidók és feketék közötti kapcsolatokban is óriási kuszálódást okoznak.

Végül emlékeztet: néhány évvel ezelőtt éppen az ADL nevű szervezet tanulmányaiban lehetett olvasni arról, hogy az afro-amerikaiak között jelentősen elterjedtebb az antiszemitizmus, mint a fehér amerikaiak köreiben.