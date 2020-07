„Gyerekgyilkos Izrael!” — skandálták egy washingtoni tüntetésen

A Harvard Egyetem egyik diákjának vezetésével tartottak demonstrációt az amerikai fővárosban, ahol a fekete és a palesztin jogokért tüntetők klasszikus leckét adtak antiszemitizmusból is.

A Palesztin Hatóság (PA) „Harag napi” tüntetését a világ egyik legpatinásabb egyetemének hallgatója, Christian Tabash vezette Washingtonban. Az aktivista és követői a főváros ikonikus helyszínei között — a Lincoln emlékmű és a Capitolium — Izrael-ellenes és antiszemita szólamokat hangoztattak — írja a JTA.

„Izrael, ismerünk téged, tudjuk, hogy gyermekeket is gyilkolsz”

— harsogta a tömeg. Mint az a The Washington Examiner munkatársának Twitter bejegyzésében is hallható, egységben folyt a gyűlölködés.

A rendezvény apropóját az adta, hogy Izrael július 1-ét jelölte meg ciszjordániai területek visszafoglalására. Az Izrael ellen felvonulók között nemcsak a PA és a palesztinok szimpatizánsai vettek részt, de a beszámoló szerint nagy számban voltak ott a Black Lives Matter — George Floyd brutális meggyilkolása után a figyelem központjába került mozgalom — támogatói is.

„A fekete élet is számít” és a „palesztin élet is számít” – szólamokat kiabáló tömegnek a harvardi diák olyan verset is olvasott, amely a zsidó állam muszlimok ellen elkövetett „bűneit” idézte meg. Ebben Christian Tabash Izraelt mint „a kontinensek bábmesterét” nevesítette, azt az évezredes vádat sugallva, hogy a világot a zsidók irányítanák.

Tabash szerint a palesztin ügy „lényegében azonos a feketék polgárjogi követeléseivel”. A fiatal aktivista a rendőrőrsök finanszírozásának beszüntetését is követelte.

A Republikánusok Zsidó Koalíciója nevű szervezet élesen elítélte a demonstráción tapasztaltakat. Szerintük a fekete-amerikaiak megmozdulásán elhangzott Izrael-ellenes és antiszemita szólamok hazugságon alapulnak, és bár „megdöbbentő, valójában nincs benne meglepetés”, hogy mindezek mostanában Amerika fővárosának utcáin visszatérő rigmusok.

A szervezet felszólította a demokraták elnök-jelöltjét, Joe Bident is, hogy ítélje el a megmozduláson elhangzottakat.