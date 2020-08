Fináli-botrány: megszólal a Mazsihisz Rabbitestületének elnöke

Tisztelt Elnök úr! A Közgyűlésnek benyújtottuk belső szabályzatunkat, és az Ön által elnökölt közgyűlés 2005-ben azt egyhangúlag tudomásul vette, amint ezt a korabeli közgyűlési jegyzőkönyv is tanúsítja. Ezt mellékeljük Önnek. Több, mint nem elegáns ezzel a ténnyel vitázni. Tizenöt éve legálisan az alapszabály szerint működünk, amit a világi vezetés -reméljük- a továbbiakban okafogyottság miatt nem vitat már. A rabbik felelősen döntöttek, mikor elnököt választottak és az új elnök élvezi a testület többségének bizalmát 2019 áprilisától. Örömünkre szolgál, hogy összhangban tudunk működni vezetése alatt. Javaslatunk is van: a Rabbitestület elnökével legyen rendszeres személyes kapcsolata. A fórumokon, ahol eddig a BZSH rabbisági igazgatója képviselte MAZSIHISZ Rabbitestületét, ott dr Róna Tamás képviselje az egyházat, mint a legfőbb vallási testület vezetője, amint az megszokott is volt 2019 áprilisáig. A személyes kapcsolat erősítheti a kölcsönös bizalmat. Elnök úr bizonyára tudja, hogy a Rabbitestület és így a Bész Din tisztességgel végezte feladatát, amikor az ön által “Furcsa betéréssel, furcsa esküvővel” aposztrofált ügyet kivizsgálta. Az ötfős Bész Din-nek a tagjai dr. Frölich Róbert, Darvas István, Markovics Zsolt, Radnóti Zoltán és Schönberger András főrabbik voltak, s az ügyet egyhangú döntéssel zárták le. Természetesen, mint minden bíróságét, úgy ennek a bíróságnak a döntését is lehet kritizálni, de nem lehet nem elfogadni. Az Ön által pontokba foglalt ügyekben nem tudunk állást foglalni, mert igen kevés és egyoldalú információval rendelkezünk. Hogy ne érjen bennünket a defetizmus vádja, konstruktív javaslatunk is van. A rabbik vallási bírósága a Bész Din. Mint azt Ön is tudja, Magyarországon egyetlen hivatalos neológ Bész Din létezik, melynek fejét kétharmaddal választottuk meg. A Bész Din -vallásunk természete folytán- jogosult nem csupán civil értelemben vett jogi, de erkölcsi kérdéseket is vizsgálni, és azokban döntést hozni, részrehajlás nélkül. E Bész Din kész arra, hogy az erkölcsi megtisztulás érdekében minden olyan közszájon forgó esetet kivizsgáljon, melyben MAZSIHISZ-hez köthető személyek, rabbik és nem rabbik negatív értelemben érintettek, személyre és rangra való tekintet nélkül. De térjünk rá a sérelmekről a lényegre, Fináli Gábor tevékenységére. Mi, az ominózus levelet aláíró rabbik hitünkkel, meggyőződésünkkel ellentétesnek tartjuk Fináli Gábor blaszfémikus, vallásunkat gúny tárgyává tevő posztjait. Annak ellenére is így gondoljuk, hogy Elnök úr nyomatékosan elbeszélgetett vele, bár erről is csak jóval később kaptunk tájékoztatást. Fináli Gábor tevékenysége nem csak őt minősíti, de bennünket is, hiszen egy csónakban evezünk. Az általa dobált sár ránk hullik vissza. Azok felé, akik bennünket figyelnek, tisztelnek és bíznak bennünk, felelősséggel tartozunk. Feléjük is meg kell nyilvánulnunk, ki kell mondanunk, hogy nem kívánunk semmiféle közösséget vállalni ilyen eszmeiség terjesztőivel. Ez jogunk és kötelességünk, személyünkben mint rabbiknak és nem csak, mint a Rabbitestületnek. Értetlenül állunk a helyzet előtt, hogy ezt egyáltalán magyarázni kell. Téved, Elnök úr. Ez már rég nem belső ügy. Az Internet világa megszüntette a belső és külső ügyeket. Minden “kimegy”. A Facebookos Makkabeus szenny éppúgy, mint a Smúzoló, mindenki számára publikus. Hitünk szerint a neológiának épp az effajta kinyilvánítás válik javára, nem az elkendőzés. Mint azt Ön is tudja, Bibó István így fogalmazott: demokratának lenni annyit jelent, hogy nem félünk. Mi sem félünk. Üvözlettel: Kardos Péter főrabbi

dr Schöner Alfréd főrabbi

Deutsch László főrabbi

dr Frölich Róbert főrabbi

Szerdócz Ervin főrabbi

Totha Péter Joel főrabbi

Petrovics Péter főrabbi

Dr Róna Tamás főrabbi

Schönberger András főrabbi 5780. Menáchem Av. 22