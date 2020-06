Izraeli cég is csatlakozott a nemzetközi Facebook-bojkotthoz

Számos nagyvállalat, mint a Coca-Cola és a Starbucks is csatlakozott az amerikai Rágalmazás Elleni Liga (ADL) kezdeményezéséhez, hogy függesszék fel Facebook-hirdetéseiket. A vezető közösségi médiacég bejelentette, változtatásokat léptet érvénybe – írja az ABC News.

Az ADL olyan szervezetekkel, mint az NAACP (ez az afro-amerikaiak egyik legfontosabb polgárjogi szervezete) és a Colors of Change június 27-én közösen kezdeményezte, hogy bojkottálják a Facebookon közzétett hirdetéseket július hónapban. Javaslatukat azzal indokolták, hogy a Facebook szerintük „megengedi a rasszista, erőszakos és nem ellenőrzött forrásból származó híreket.”

Az ADL szerint a cég nem lép fel elég határozottan Donald Trump gyűlöletkeltő bejegyzései, valamint az álinformációk terjedése ellen sem.

A kezdeményezéshez néhány hét alatt számos nagyvállalat is csatlakozott, így a Unilever, a Ben and Jerry’s, a Verizon és sokan mások, első izraeli cégként a Soda Stream is. A lépésre a közösségi médiaóriás részvényeinek árfolyama pénteken 8%-ot zuhant.