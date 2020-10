Amerikai újabb Irán ellen irányuló pénzügyi szankciók bevezetésére készül

Hasszán Rohani elnök júniusban kijelentette, hogy hazája a legnehezebb évet éli az amerikai gazdasági nyomás és az Iszlám Köztársaságot súlyosan érintő koronavírus-járvány miatt.



Az Egyesült Államok arra készül, hogy csütörtökön új szankciókat vezessen be Irán pénzügyi ágazata ellen – közölte az ügyben egy republikánus kongresszusi hivatalnok, miután Washington hetek óta növekvő nyomást gyakorol Teheránra az amerikai elnökválasztások előtt.

A lépés, amely Iránt gyakorlatilag kizárná a globális pénzügyi szektorból, azt követően lép életbe, hogy az Egyesült Államok a múlt hónapban kijelentette, ismét bevezeti az Iránnal szembeni összes ENSZ-szankciót. Ezt kulcsfontosságú európai szövetségesek elutasították, köztük az ENSZ Biztonsági Tanácsának legtöbb tagja, így Oroszország és Kína is – számol be a The Jerusalem Post.

Az amerikai külügyminisztérium az értesülést egyelőre nem kommentálta.

A feszültség Washington és Teherán között tovább nőtt, mióta Donald Trump amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan kilépett az elődje által megkötött iráni nukleáris megállapodásból, és megkezdte az egyezmény miatt enyhébbé váló szankciók újbóli bevezetését.

Az amerikai szankciók megbénították az iráni gazdaságot. Hasszán Rohani elnök júniusban kijelentette, hogy hazája a legnehezebb évet éli az amerikai gazdasági nyomás és az Iszlám Köztársaságot súlyosan érintő koronavírus-járvány miatt.

Az Iránnal szembeni erőteljes külpolitika szorgalmazói – függetlenül attól, hogy helyet kaptak a Trump-adminisztrációban, vagy nem vesznek részt a kormány munkájában – jó ideje Irán teljes pénzügyi szektorának megcélzása mellett kardoskodnak.

Iránnak az OPEC tagjaként kulcsfontosságú bevételi forrása az olajexport, csakhogy az eladások volumene évtizedek óta a legalacsonyabb szintre esett vissza ebben az évben. A szakértők szerint a csütörtökön nyilvánosságra került lépés akár az olyan alapvető humanitárius szolgáltatásokat is ellehetetlenítheti az Iszlám Köztársaságban, mint a megfelelő egészségügyi ellátás.