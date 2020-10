QAnon: Szélsőjobboldali paranoia nehezíti a vírus elleni küzdelmet

A QAnon nevű szélsőjobboldali szervődés támogatása jelentősen megnőtt, mivel sikeresen ötvözi a sátánista irányzatokat a konspirációs elméletekkel, így az antiszemitizmussal és a fehér felsőbbrendűség híresztelésével. A QAnon-féle mozgalom a félelem, a harag és a high-tech algoritmusai által vezérelve robbant be az Egyesült Államok politikai pereméről a globális mainstreambe – írja a The Times of Israel.

A szélsőjobbos konteókat gyártó közösség hatása a lezárások és a maszkok elleni tüntetéseken egyértelműen látható Los Angelestől Londonon és Berlinen át Melbourne-ig. A tüntetők arra figyelmeztetnek, bár erre semmilyen bizonyítékuk nincs, hogy a világjárvány sátánista pedofilok összeesküvése.

Szakértők szerint a QAnon a járvány idején erőteljesen növekedett, főként, mert alapvetéseit sikeresen ötvözte az oltásokkal és a 5G mobil technológiával szembeni fenntartásokkal, az antiszemita és fehér felsőbbrendűséget hirdető toposzokkal, valamint a szélsőjobboldali és a libertárius politika régóta bevált összeesküvés-elméleteivel.

„Bizonyos szempontból a járvány tökéletes vihart hozott létre az olyan összeesküvés-elméletek növekedéséhez, mint a QAnon” –

mondja Mackenzie Hart, a londoni ISD agytröszt dezinformációs kutatója az AFP hírügynökségnek adott interjújában.

„Az emberek nemcsak otthonaikba vannak kényszerítve és jelentősen több időt töltenek online, de félnek is. Amikor az emberek félnek, az összeesküvés-elméletek egyszerű válaszokat adnak. „

Az ISD elemzése a QAnonnal kapcsolatos bejegyzésekről a legfontosabb közösségi médiaplatformokon robbanásszerű növekedést mutatott ez év márciusa és júniusa között – közel 175 százalék a Facebook-on, 77,1% az Instagramon és 63,7% a Twitteren.

Ez az emelkedés akkor következett be, amikor a koronavírus-fertőzések jelentősen megszaporodtak az egész világon, és arra kényszerítették a kormányokat, hogy szigorítsák a szociális távolságtartási szabályokat, és változó mértékű lezárásokat alkalmazzanak.

Könnyebben hisznek összeesküvés-elméletekben a közösségi médiából tájékozódók A félretájékoztatásnak súlyos következményei lehetnek, amikor az egyéni viselkedést vagy a csoportvélekedést befolyásolja — mondják a szakértők.

Míg a QAnon-tartalmú üzenetek továbbra is a leginkább az Egyesült Államokban meghatározók, a kutatók körülbelül 70 országból származó, ahhoz kapcsolódó közösségi média-tartalmat találtak.

A QAnon sok követője úgy véli, hogy a koronavírus-összeesküvés az emberek szabadságának elvételére irányul, és az 5G technológia, valamint az oltások segítségével igyekszik manipulálni és hatalmában tartani az embereket.

A koronavírus-járványt sokan „plandémiának” nevezik (összevonva az angol plan (terv) és pandémia szavakat), és olyan prominens személyiségeket vádoltak felhabosításával, mint Bill Gates, Hillary Clinton vagy Tom Hanks.

Az összeesküvés-elmélet hívei azonban ezek egyikére sem szolgáltatnak hiteles bizonyítékot.

A mozgalom rejtélyes bejegyzéseken alapul, amelyek 2017 októberében kezdtek megjelenni a 4chan névtelen üzenőfalon – később egy hasonló webhelyre, a 8kunra vándoroltak –, működtetője egy „Q Clearance Patriot” nevű felhasználó, aki azt állítja, hogy amerikai hírszerző tisztviselő, aki hozzáféréssel bír titkosított információhoz.

Q mindenféle bizonyíték nélkül állította, hogy Donald Trump háborút folytat a „deep state” (tehát az állítólag megbuktatására törekvő közigazgatási szervek) és más elit csoportok ellen, hívei pedig úgy vélik, az elnök ellenségeit kívánja levadászni – ideértve a sátánista pedofil csoportokat is.

A „Q-cseppeknek” nevezett üzeneteket azok hívei megvitatják és terjesztik a mainstream közösségi médiában, közülük néhányan erőszakkal és gyilkossággal is fenyegetőznek, sőt emberrablással is megkísérelték saját kezükbe venni a dolgok irányítását.

Az FBI a QAnont potenciálisan szélsőséges erőszakot kiváltó összeesküvés-elméletet hirdető közösségként azonosította.

A csoport Trump-párti hívei egyre egyértelműbben jelennek meg, és rendszeres résztvevői az elnök kampánygyűléseinek.

„Nem sokat tudok a mozgalomról, azon kívül, hogy megértem, hogy nagyon kedvelnek engem. Ezt nagyra értékelem” – mondta Trump augusztusban, és a QAnon követőit „országunkat szerető emberekként” jellemezte.

Trump kihívója, Joe Biden, a múlt hónapban kijelentette, hogy az összeesküvés-elmélet „teljesen elképesztő, szégyenletes, kínos és veszélyes”.

A közösségi média óriásai, melyek jóval a világjárvány előtt küzdöttek az Egyesült Államokban a QAnonnal, most még szigorúbb intézkedésekre kényszerültek, mivel a kérdés nemzetközivé fajult.

Technikai elemzők szerint az intézkedéseik magukban foglalják az ajánlási algoritmusok módosítását, amelyek nagyban hozzájárultak az ilyen típusú tartalom terjedéséhez.

A vérvád visszatérésétől tart a Rágalmazásellenes Liga A Rágalmazásellenes Liga (ADL) úgy tapasztalja, hogy nemcsak a járvány, hanem az annak következtében létrejövő gazdasági visszaesés és a munkanélküliség növekedése felerősíti az antiszemita konspirációs elméleteket.

Az elmúlt hónapokban a QAnonnal kapcsolatos felhasználók, fiókok, hirdetések és hashtagek százezreit blokkolták vagy korlátozták a Twitteren, a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on és a TikTokon.

Az ezeket az oldalakat működtető cégek mind azt mondták az AFP-nek, hogy fokozták az ilyen típusú tartalmakkal szembeni éberségüket, de a QAnon-típusú tartalmak még így is igen széles körben elérhetők az interneten.

A QAnon például nemrég sikerrel sajátított el gyermekkereskedelem elleni hashtageket, melyek segítségével megalapozatlan elméletekkel és vádakkal bombázták a közösségi médiát.

Ez oda vezetett, hogy látszólag jó szándékú online influencerek népszerűsítik a QAnon-hashtageket, és a gyermekeket zsákmányoló pedofil elit szélsőséges elméletét emelik be a mainstreambe.

Szakértők arra figyelmeztettek, hogy a QAnon súlyos károkat okozhat a járvány elleni küzdelemben azáltal, hogy aláássa az immunizációs kampány iránti bizalmat.

„Amit látunk, az az oltásellenes mozgalom, a tudományellenes mozgalom globalizációja” – mondta Peter Hotez, a Baylor Medical School oltástudósa, hozzátéve, hogy „mindez hihetetlen veszélyt jelent a közegészségre.”