A brit kormány meggondolta magát, jönnek a részleges korlátozások

Részleges, elsősorban a vendéglátószektor működését érintő korlátozásokat jelentett be Boris Johnson brit miniszterelnök az új típusú koronavírus ismét gyorsuló ütemű terjedésének megfékezése érdekében.

A kormányfő, aki a londoni alsóház képviselőivel ismertette az intézkedéseket, hangsúlyozta ugyanakkor: semmiképpen sem arról van szó, hogy az ország visszatér a március végén elrendelt teljes zárlathoz, nincs olyan általános utasítás, hogy a lakosság maradjon otthon, nyitva maradnak az iskolák és az egyetemek.

Hozzátette: a kormány kéri az irodai alkalmazottakat, hogy ha lehetséges, otthonról folytassák munkájukat. Az olyan ágazatokban azonban, ahol ez nem lehetséges – például a kiskereskedelemben és az építőiparban -, a kormány azt kéri, hogy alkalmazottak továbbra is járjanak be munkahelyükre.

Johnson megerősítette, hogy az angliai vendéglátóhelyek csütörtöktől csak 22 óráig tarthatnak nyitva, emellett az éttermekben és a pubokban csak asztali rendelésfelvétel és felszolgálás lesz, a bárpultoknál nem lehet sem rendelni, sem fogyasztani.

A brit kormányfő bejelentette, hogy hétfőtől az esküvői ceremóniákon legfeljebb 15 meghívott vendég vehet részt a jelenlegi 30 fős felső korlátozás helyett, a temetések esetében azonban a 30 fős korlátozás marad továbbra is érvényben.

A kormány rendelete értelmében ezentúl a kiskereskedelemben dolgozóknak és a taxiszolgáltatást igénybe vevő utasoknak is kötelező lesz a maszk viselése. Ugyanígy a vendéglátóhelyek belső terében az alkalmazottaknak és a vendégeknek is maszkot kell viselniük, de ez utóbbiaknak csak addig, amíg le nem ültek asztalukhoz.

A miniszterelnök elmondta: a kormány 100-ról 200 fontra (80 ezer forintra) emelte az előírások megszegőire kiróható pénzbírság alsó határát, és továbbra is tízezer fontig terjedő pénzbüntetéssel sújthatók azok, akiket elkülönítésre köteleztek, ám ezt nem tartják be.

Előtte Michael Gove, a brit kormány munkáját összehangoló kabinetiroda miniszteri rangú vezetője közölte: a korábbi tervekkel ellentétben jövő csütörtöktől sem térhetnek vissza a nézők a sporteseményekre Nagy-Britanniában.

Gove elmondta, hogy a koronavírus-járvány második hulláma nem teszi lehetővé a tömeges újranyitást. Hozzátette, továbbra is azt tervezik, hogy fokozatosan nyitják majd meg a lelátókat a szurkolók előtt, de ez nem a megfelelő pillanat arra, hogy mindezt elkezdjék.

A kormány azt tervezte, hogy október 1-től legalább 25, legfeljebb 33 százalékos kihasználtsággal működhetnek a sportlétesítmények, mivel az események nyári újrakezdése óta zárt kapuk mögött zajlanak a mérkőzések és a versenyek.

Michael Gove elmondta, a vírus szabadtéren nem terjed úgy, mint fedett körülmények között, de a sportesemények jellegéből adódóan sokszor jönnek létre csoportosulások a be- és kiléptetésnél, vagy például a büféknél.

„Elismerjük, hogy nemzetünk életének létfontosságú része a sport, és megvizsgáljuk, mit tehetünk, hogy támogassuk a sportolóinkat és a klubjainkat ebben a kihívásokkal teli időszakban” – nyilatkozta.

A BBC beszámolója szerint több mint száz brit sportszövetség írta alá azt a közösen megfogalmazott levelet, amelyben a koronavírus-járvány miatt sürgős segélycsomagot kérnek Boris Johnson miniszterelnöktől.

Nyolcan meghaltak, közel 18 ezren fertőzöttek Magyarországon Hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban és a bevásárló központokban is.

Mindez azt jelenti: meggondolta magát az Egyesült Királyság kormánya, inkább mégsem azt ösztönzik, hogy mindenki járjon be dolgozni. Egészen pontosan mostantól az ellenkezőjét szeretnék, most már azt kérik, hogy mindenki maradjon otthon, ha lehetséges, és ne bentről a munkahelyéről dolgozzon — írja a Financial Times nyomán a Szabad Európa honlapja.

A döntés azután érkezett, hogy augusztusban még az Eat Out to Help Out (segíts azzal, hogy nem otthon eszel) nagyobb léptékű kormányzati programot indítottak a járvány kezdete óta komoly veszteségeket elszenvedő vendéglátóipar védelmében — emlékeztet a lap.

Korábban már a brit kormány megtiltotta a 6 fősnél nagyobb rendezvények megtartását, és súlyos, akár tízezer fontot is elérő bírságot kaphat az, aki pozitív koronavírus-teszt után nem marad karanténban.

Az Egyesült Királyságban szeptemberben szintén rekordot döntött a COVID-fertőzések száma, a napi esetszám a Worldometers alapján 4368-re emelkedett. Eddig náluk járt Európában a legtöbb halálesettel a járvány, eddig összesen 41,788 életet követelt a vírus.