Biden is üdvözölte a történelmi békemegállapodást

Bátor és nagyon szükséges lépés volt, hogy az Emírségek nyilvánosan elismerte Izraelt és a két ország normalizálja kapcsolatait – mondta Joe Biden demokrata elnökjelölt a békemegállapodást méltatva, Trumpot azonban nem említette – derül ki a The Times of Israel cikkéből.

Történelmi lépés, ami segít enyhíteni a feszültséget a térségben – mondta Biden az Izrael és az Emírségek, valamint Bahrein által kedden aláírt békemegállapodásról.

– nyilatkozta a volt alelnök, a Demokrata Párt elnökjelöltje.

A lépés segít biztosítani azt, hogy Izrael a Közel-Kelet „integrált” része legyen – tette hozzá.

Az egyezménnyel a zsidó állam beleegyezett abba, hogy felhagy az egyoldalú annektálási szándékával Ciszjordániában, cserébe a kapcsolatok normalizálásáért az Emírségekkel.

„Az annektálás egy mélyütés lenne a békének, ez az amiért én most is ellenzem, és elnökként is ellenezném. Az a kétállami megoldás minden esélyét megszüntetné”