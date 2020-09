A Fehér Házban lesz a történelmi megbékélés az arabokkal

A jövő héten írja alá Izrael és az Egyesült Arab Emírségek a kapcsolatuk normalizálásáról szóló történelmi jelentőségű dokumentumot – közölték kedden nem hivatalosan amerikai kormányzati források.

A washingtoni Fehér Házban szeptember 15-én tartandó aláírási ceremónián az izraeli küldöttséget Benjámin Netanjahu miniszterelnök, az emírségekét Abdalláh bin Zajid Ál Nahajan sejk külügyminiszter, az emírségek trónörökösének a testvére vezeti valószínűleg. A házigazdájuk Donald Trump amerikai elnök lesz.

Az aláírás egy hónappal azután lesz, hogy a két ország augusztus 13-án bejelentette megbékélési szándékát. Azóta a dokumentum megfogalmazásával foglalkoztak a diplomaták.

Ez a megállapodás elemzők szerint nagy külpolitikai sikert jelent az újraválasztásáért küzdő amerikai elnöknek, és változásokat jelez előre a közel-keleti helyzetben. Megkötéséhez jelentős mértékben hozzájárult az arab országok ellenfelének számító Irán terjeszkedő politikája miatt érzett aggodalom.

A bejelentés óta egyes területeken már be is indultak a változások: egyebek között létrejött a polgári légi összeköttetés, kiépítették a közvetlen telefonvonalakat, és a felek elkötelezték magukat az együttműködés mellett több más ügyben is.

A palesztin szervezetek és Irán egyöntetűen elutasították a két ország kibékülését.