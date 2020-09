Válasz a terrorra: Izrael súlyos csapást mért a Hamászra

Izrael légicsapást mért a szíriai kormányerők több állására is hétfőn éjszaka Damaszkusz közelében, az akcióban két katona életét vesztette, hét megsebesült – adta hírül a SANA szíriai állami hírügynökség védelmi minisztériumi forrásokra hivatkozva. A névtelenül nyilatkozó tisztségviselő arról számolt be, hogy a szíriai légvédelem megsemmisítette a Golán-fennsík irányából érkező izraeli rakéták többségét, de több így is betalált a fővárostól délre található katonai állásokon, amelyekben jelentős anyagi károk keletkeztek. A polgárháború eseményeit nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg a szíriai kormányerők, illetve a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet állásait vette célba. (MTI)