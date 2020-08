Izraeli tankok Hamász célpontokat lőttek

Az izraeli védelmi erők tankokkal válaszoltak a Gázából indított gyújtóléggömbökre, amelyek szombaton 23 tüzet okoztak.

A hétvégén is folytatódott a három hete tartó gázai agresszió. Az övezetből ugyanis szombaton újabb gyújtóléggömböket indítottak Izrael felé, amire válaszul az IDF harckocsikkal mért csapást a terroristák állásaira. A harci járművek a Hamász célpontjait lőtték a Gázai-övezetben – számolt be a The Times of Israel.

Az övezetből nem jelentettek áldozatokat.

Az elmúlt hetekben szinte mindennapossá váltak a gyújtóléggömbök, és több alkalommal rakétákat is rálőttek Dél-Izraelre Gázából.

A héten egy katari konvoj is járt az övezetben, amely azzal a céllal érkezett, hogy készpénzsegélyt adjon át, valamint megpróbálja meggyőzni a palesztinokat, hogy ne gerjesszenek konfliktust a zsidó állammal.

Mohammed al-Emadi, a katari képviselő szombaton egy rövid időre elhagyta az övezetet, hogy az izraeli féllel tárgyaljon. Al-Emadi kedden érkezett Gázába 30 millió dollárnyi készpénzsegéllyel. Az övezetben 2 millió ember lakik és több, mint a felük mélyszegénységben él.

Szombaton egy Hezbollah-közeli lap arról írt, hogy a gázai terrorcsoportok közös hadműveletre készülnek Izrael ellen. A csoportok között gyakori a belviszály, de most a lap szerint megegyeztek, hogy együtt fogják koordinálni a gyújtóléggömbös támadásokat.