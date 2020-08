Netanjahu cáfolja a békemegállapodás katonai fölényt feladó, titkos záradékát

Létezik egy titkos záradéka az Emírségek és Izrael által bejelentett békemegállapodásnak, amely alapján Abu-Dzabi, számára eddig elérhetetlen, fejlett amerikai fegyverekhez juthat – számolt be a Jediót Ahronót baloldali lap. Az értesülést Netanjahu és hírszerzési minisztere is cáfolta – írja a The Times of Israel.

„Fake news” — így reagált Benjamin Netanjahu Twitter-csatornáján arra az izraeli lapértesülésre, amely szerint egy titkos alkuban Izrael belement abba, hogy a jövőben nem akadályozza meg, hogy az Emírségek hadereje hozzájusson a legfejlettebb amerikai fegyverrendszerekhez.

Az Egyesült Államok még az 1973-as jom kippuri háború után biztosította Izraelt régiós katonai fölényének fenntartásáról, és megígérte, hogy Izrael hozzájárulása nélkül semelyik más közel-keleti országnak nem ad el fejlett fegyverrendszereket.

Most azonban arról jelentek meg híradások, hogy ez megváltozni látszik azzal, hogy Netanjahu mégis külön utas egyezménybe vitte bele Izraelt. Ráadásul mindezt koalíciós partnere — az ország védelméért miniszterként felelős — Beni Ganz nélkül.

A Jediót Ahronót amerikai és emírségi forrásaira hivatkozva írt a titkos záradékról.

Netanjahu irodája azt közölte, hogy nem változott Izrael ellenállása a közel-keleti országoknak történő fegyvereladásokkal kapcsolatban.

A The Jerusalem Post cikke szerint Netanjahu külön kiemelte, hogy továbbra is ellenzi a legmodernebb F-35-ös vadászbombázók és más fejlett fegyverrendszerek eladását a többi közel-keleti országnak, beleértve az arab államokat.

Eli Kohen, a biztonsági kabinet egyik tagja a Kan izraeli közszolgálati rádióban azt nyilatkozta, hogy a kabinet nem tárgyalt változásról ebben a kérdésben, és Izrael nem fogadta el az Egyesült Államok álláspontjának bármilyen megváltoztatását.

Beni Ganz izraeli védelmi miniszter sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Netanjahu csak utólag értesítette őt az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő megállapodásról. Mint mondta „ez nincs rendjén”. Azt is kijelentette, hogy szerinte fenn kell tartani Izrael katonai fölényét a térségben.

Mivel a megszellőztetett információk szerint az amerikai kormányzat a legmodernebb F-35-ös vadászbombázókat és fejlett drónokat adhat el az arab országnak, ez azt is jelentheti, hogy

a fegyverüzlettel véget érhet izraeli katonai fölénye a térségben.

A paktumot a Jediót Ahronót szerint Mohamed bin Zájid külön kezdeményezte. Sokan úgy fogalmaznak, hogy mindezzel Izrael gyakorlatilag feladta régóta fennálló ellenállását, amellyel mindeddig megakadályozta stratégiai fegyverrendszerek eladását a régió más országainak.

A miniszterelnöki hivatal közleményében határozottan tagadta a titkos alkut, és azt is hozzátették, hogy az állam védelemért felelős vezetőket is tájékoztatták szándékaikról az egyik nemzetbiztonsági tanácskozáson.

Gabi Ashkenazi külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy nincsenek ismereteik semmiféle védelemmel kapcsolatos ígéretről, amelynek köze lehetett volna a múlt héten bejelentett egyezményhez. Mint a Kék-fehérek egyik vezető politikusa hozzátette:

„Az izraeli hadsereg országunk biztonságának egyik alappillére. Amennyiben mégis lenne ilyen titkos alku, abból engem és a minisztériumot is elfelejthettek tájékoztatni”.

Eli Cohen, hírszerzési miniszter a Kan rádiónak azt mondta, hogy ő sem tud ilyen záradékról. Szerinte mindez teljesen ellentétes lenne minden biztonságra vonatkozó logikával. Ugyancsak a Kannak nyilatkozó korábbi Moszad-igazgató, Haim Tomer szerint valódi aggodalomra inkább az adhat okot, ha és amennyiben az egyezséget megkötők valóban kihagyták volna az ország védelmi szakembereit az alkufolyamatból.

A baloldali Haaretz az egyezség részleteinek kidolgozásában részt vevő, magas rangú diplomatát — név nélkül — idézve azt írja, hogy sok öböl-menti arab állam kérte már régóta Izraelt arra, hogy engedjen az amerikaiak fegyvervásárlás elleni vétójogából.

A megszólaló szerint igenis fennáll annak a veszélye, hogy ezúttal — védelemért felelős más kormánytagok kizárása mellett — a titkos egyeztetések alatt sor kerülhetett egy ilyen Izrael biztonságát érintő záradék megszületésére.

Netanjahu irodája azonban határozottan leszögezte, az Emírségekkel bejelentett békemegállapodás nem tartalmaz semmit a cikkben írt állítások közül, és az Egyesült Államok egyértelművé tette Izraelnek, hogy mindig gondoskodni fog Izrael katonai fölényének védelméről.