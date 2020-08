Békekötés az emírséggel: Izrael már nincs egyedül az arab világban

Egyiptom, Bahrein és Omán is üdvözölte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti történelmi megállapodást – írja az Új Kelet online.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök pénteken köszönetet mondott Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnöknek, valamint Omán és Bahrein kormányának „az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti történelmi békemegállapodás támogatásáért, amely kiterjeszti a béke körét és az egész régió számára előnyös”.

Mint mi is megírtuk, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek tegnap jelentették be az Egyesült Államok közvetítésével létrejött ún. Ábrahám-egyezményt. Ez lesz a zsidó állam harmadik arab országgal kötött megállapodása Egyiptom (1979) és Jordánia (1994) után. A megállapodás a Trump-kormány közvetítésének eredménye. Trump az ovális irodában nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy a lépést más muszlim országok is követni fogják.

Az Emírségek külügyminisztere, Anwar Gargash szerint a megállapodásra adott pozitív reakciók a világ minden tájáról „biztatóak”.

Netanjahu történelmi pillanatnak, közel-keleti áttörésnek nevezte a megállapodást, hasonlóan az Egyiptommal (1979) és Jordániával (1994) kötött békemegállapodásokhoz, és felhívta a figyelmet a két ország közti hasonlóságra: mint mondta, mindkét helyen virágzó országot hoztak létre a sivatagban.

Netanjahu szerint új korszak kezdődik Izrael és az arab világ kapcsolatában Az izraeli vezető megerősítette a diplomáciai kapcsolatok létrehozását Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között.

A békeegyezmény keretében nagykövetségeket létesítenek egymás országaiban: jelentős gazdasági fejlesztések és befektetések lesznek, fellendül a kölcsönös turisztikai ipar, beindul a légi közlekedés közvetlen járatokkal, és számos más gazdasági területen is együttműködést folytatnak majd – közölte a kormányfő.

„Mindig hittem benne, hogy lehetséges. Évek óta folyamatosan ezt csinálom”- mondta, megjegyezve a Szudánnal és más államokkal fennálló kapcsolatait, amelyek nem ápolnak hivatalos kapcsolatot Izraellel. „Ez a megállapodás megmutatja azt a hatalmas változást, ami Izrael pozíciójában történt a Közel-Keleten.

Beni Ganz védelmi miniszter és rotációs miniszterelnök (Kék-Fehér) is dicsérte a kapcsolatok normalizálására vonatkozó döntést, és felszólította a többi közel-keleti országot, hogy kövessék a példát.

A The Wall Street Journal című amerikai lap szerint az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között amerikai közvetítéssel létrejött békemegállapodás áttörés, s a korábbi amerikai stratégia hibás voltát bizonyítja. Az elemzés kiemelte, hogy „az ünneplésre méltó megállapodás leckével is szolgál az amerikai külpolitika számára”, s elsősorban azzal, hogy előnyökkel jár, ha az Egyesült Államok kitart hagyományos szövetségesei mellett a Közel-Keleten. A lap utal rá, hogy az előző elnök, Barack Obama kormányzata „kerülte” Izraelt és a Perzsa-öböl menti államokat, és Irán normalizálásával foglalkozott. „Csakhogy Irán nem akarja, hogy normalizálják. Ez egy forradalmi rendszer, amely meg akarja bontani a nem síita államokat, ki akarja terjeszteni katonai befolyását Szíriától Libanonig és Jemenig, és el akarja pusztítani Izraelt” – állapította meg a lap. Kifejtette, hogy ezzel szemben Donald Trump jelenlegi elnök közel-keleti stratégiája Izrael erőteljes támogatásán és az öböl menti államok segítésén alapul, és határozottan fellép Irán ellen. Majd leszögezte: az elnök „liberális bírálói szerint ez katasztrófához vezet, de ez soha nem következett be, és csütörtökön egyenesen diplomáciai sikerhez vezetett”. (MTI)

„Ez a megállapodás demonstrálja a térség országai közötti szövetséget, akik érdekeltek a jólét és a regionális stabilitás iránt, és hangsúlyozza Izrael örök törekvését a szomszédaival való béke iránt. Biztos vagyok abban, hogy ez a megállapodás számos pozitív hatással lesz az egész Közel-Kelet jövőjére, valamint Izrael helyzetére a világban és a régióban.”

Az ellenzék vezetője, Jáir Lapid szerint ez egy „fontos lépés az Egyesült Arab Emírségekkel fenntartott kapcsolatok normalizálása felé.

Ez a lépés bizonyítja, hogy a tárgyalások és a megállapodások, nem pedig az olyan egyoldalú lépések, mint például az annektálás, amelyek veszélyeztetnék Izrael biztonságát, jelentik az utat a diplomáciai kapcsolataink felé. Köszönöm Trump elnöknek a megállapodáshoz nyújtott támogatását” – idézte szavait az izraeli magyar lap.

Mint arról szintén beszámoltunk, a Palesztin Hatóság, Törökország és Irán élesen ellenezték, a palesztinok „elárulásának” nevezték a békemegállapodást. A teheráni külügyminisztérium értékelése szerint az Egyesült Arab Emírségek minden muszlimot hátba szúrt a lépésével, és neki, illetve az őt támogató országoknak kell viselniük a felelősséget a megállapodás összes következményéért.