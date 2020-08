Szijjártó: Magyarország a lengyel álláspontot támogatja a belarusz elnökválasztással kapcsolatban

A visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, „mi is a lengyel álláspontot támogatjuk” Fehéroroszország esetében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői Facebook-bejegyzésében.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szombaton azt mondta, hogy Fehéroroszországban – nemzetközi megfigyelők részvételével – meg kell ismételni az elnökválasztást.

Szijjártó Péter azt írta: „minden túlzás nélkül égnek a vonalak miniszterelnöki és külügyminiszteri szinten is a minszki fejlemények kapcsán”.

Emlékeztetett: hétfő reggel a három balti külügyminiszterrel, Edgars Rinkevics lett, Urmas Reinsalu észt és Linas Linkevicius litván tárcavezetővel beszélt, majd egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel tárgyalt telefonon.

Szijjártó Péter kiemelte: a visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, „mi is a lengyel álláspontot támogatjuk”, különös tekintettel a Fehéroroszországban élő jelentős nagyságú lengyel nemzeti közösségre.

Szijjártó Péter A tegnapi gyilkos 8-2 után négy meccs még hátra van a jól elnyúlt Ba… jnokok Ligája-szezonból, ugyanakkor a magyar csapatok számára jövő héten a selejtezőkkel már megkezdődik az új nemzetközi kupaszezon.

A baloldal és a sajtója napok óta kapkodva, összevissza beszél arról, hogy a kormány mit gondol a fehérorosz helyzetről. Eközben Szijjártó Péter folyamatosan tárgyalt, mert ilyenkor nem kapkodni kell

— kommentálta a hírt Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfői Facebook-bejegyzésében.

„Ma pedig Miniszter úr elmondta, hogy a lengyel álláspontot támogatjuk”

— fűzte hozzá.

A baloldal ezúttal egy fontos nemzetközi ügyet akar saját politikai céljaira felhasználni.

„Valójában őket nem Belorusz, főleg nem a belorusz emberek érdeklik”, csak az, hogy támadhassák a kormányt, szokás szerint hamis vádakkal. „Több higgadtságot, elvtársak!”

— áll Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében.