Cseh kormányfő: meg kell ismételni a fehéroroszországi elnökválasztást

Először jelentette ki uniós miniszterelnök, hogy nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett meg kell ismételni a fehéroroszországi elnökválasztást. Andrej Babis hangsúlyozta, a megismételt választást átlátható módon kell lebonyolítani.

A cseh miniszterelnök emellett a Twitteren azt is tudatta, hogy egyeztetett Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel, és azt fogják javasolni Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, hogy az EU állam- illetve kormányfői sürgősen tartsanak videokonferenciát a fehérorosz választás miatt. Az unió külügyminiszterei ma egyeztetnek a fehérorosz helyzetről.

Közben a minszki belügyi hatóságok bejelentették, szabadon engedik az összes tüntetőt, akit az elmúlt napok tömeges tüntetésein vettek őrizetbe.

A tut.by hírportál közlése szerint a főváros Okresztina utcai fogházához az éjjel megérkezett Aljakszandr Barszukov belügyminiszter-helyettes, aki újságírók előtt kijelentette, hogy péntek hajnali 6 óráig minden őrizetest szabadon engednek a fogházból.

Barátok és hozzátartozók százai érkeztek az éjjel az Okresztina utcai fogházhoz, hogy élelemmel, vízzel és takarókkal várják szabadon engedett szeretteiket. Az elengedett tüntetők egy része a Reuters hírügynökség szerint arról beszélt, hogy zsúfolt cellákban töltötték fogságukat és bántalmazásokra is panaszkodtak.

A tüntetők egy részét már tegnap szabadon bocsátották. Közülük többen arról számoltak be, hogy brutálisan megverték és éheztették őket a börtönben. Állításaikra a belügyminisztérium nem reagált – írja az Euronews.

Újságírókon és ellenzékieken tölti ki dühét a Lukasenko-rezsim Az elnök lekapcsoltatta az internetet, a fehérorosz hatóságok a média többtucatnyi helyi és külföldi munkatársát vették őrizetbe.

A Reuters beszámolója szerint az egyik kiengedett demonstrálót, Szergejt 27 másik emberrel zárták össze egy ötszemélyes cellában. A foglyok felváltva aludtak, és mindössze egyetlen vekni kenyeret kaptak több mint két nap alatt. Szergejt elmondása szerint többször is megverték, és rajta kívül sokan mások is hasonló borzalmakról számoltak be – írja a hírportál.

Jurij Karajev belügyminiszter előzőleg, este az ONT helyi televíziónak nyilatkozva óva intett „bármilyen forradalomtól vagy felfordulástól, amely az emberek életkörülményeinek romlását eredményezné a gazdaság leállásával”. A miniszter elítélte a hatóság emberei ellen az elmúlt napokban elkövetett állítólagos támadásokat, ugyanakkor bocsánatot kért a hatósági fellépések során ártatlanul megsérült emberektől.

A miniszter hangsúlyozta, hogy felelősséget vállal a tüntetéseken megsérült vétlen emberekért. Mint mondta, bármely tömegtüntetésen, ahol rendbontás történik, nemcsak a megmozdulás résztvevői, de olyanok is megsérülnek, akik „egyszerűen csak a közelben voltak, nem tudtak időben elmenni vagy elhajolni”.

„Azoktól az emberektől, akiknek rendesen jutott mindebből, parancsnokként vállalom a felelősséget és szeretnék emberileg bocsánatot kérni tőlük” – mondta.

Kijelentette: nem forradalom zajlik az országban. Az erőszakot „a fejekben kell megállítani”. Arra figyelmeztetett, hogy bármilyen forradalom, vagy felfordulás az emberek életkörülményeinek romlását eredményezné a gazdaság leállásával. Mint mondta, hála Istennek, Fehéroroszországban még nem érkeztek el ehhez a ponthoz.

Fehéroroszországban csütörtökön már ötödszörre vonultak utcára az emberek a vasárnapi elnökválasztás óta, amelyen az előzetes eredmények szerint a hivatalban lévő Aljakszandr Lukasenko a szavazatok 80,08 százalékával győzött.

Mint arról beszámoltunk, a Szabadság Rádiónak nyilatkozó szakértők, illetve újságírók számításai szerint Cihanouszkaja az egyértelmű győztese a voksolásnak. Az adataik szerint voltak olyan körzetek, ahol a szavazatok többszörösét szerezte meg, mint Lukasenko. A moszkvai fehérorosz nagykövetségen például az exit pollok szerint az ellenzéki indulóra a szavazók 89 százaléka voksolt, Luasenkóra hat, ám a hivatalos eredmények ennek éppen a fordítottját hozták ki.

Az ellenzék kétségbe vonta a választás tisztaságát és országszerte tüntetéseket, sztrájkokat szervezett. A hatóságok híradások szerint brutálisan léptek fel a tüntetőkkel szemben, és országszerte mintegy 6700 embert vettek őrizetbe, két tüntető pedig életét vesztette.

A több tízezer tüntetőhöz a Reuters szerint csatlakoztak a Lukasenka elnök vezette posztszovjet rezsim büszkeségeinek tartott több állami nagyvállalat, például a teherautókat és buszokat gyártó Minszki Autógyár (MAZ) dolgozói is. Videofelvételek szerint a tüntetők új választásokat és Lukasenka távozását követelő jelszavakat skandáltak.

A helyi média arról is beszámolt, hogy egy Minszktől északkeletre fekvő városban tüntetés volt a vontató és földmunkagépeket gyártó BelAZ gyárban, valamint a grodnói Azot vegyi üzemben is.