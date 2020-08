Újságírókon és ellenzékieken tölti ki dühét a Lukasenko-rezsim

A fehérorosz rendőrség a vasárnapi elnökválasztás után őrizetbe vette a Lengyelországból sugárzó, fehérorosz nyelvű Belsat (Bielsat) TV hat újságíróját – közölte kedden a csatorna igazgatója, Agnieszka Romaszewska-Guzy. Közben a rezsim egyszerűen lekapcsolta az internetet az országban.

Az őrizetbe vettek között van egy operatőr, valamint két újságírónő, akik kollégájukat a minszki kerületi belügyi hivatal környékén keresték – közölte a PAP hírügynökséggel Romaszewska-Guzy.

A Belsattal együttműködő egyik rendezőt előzetes letartóztatásba helyezték, és ismeretlen helyre vitték. Fogva tartják a tévécsatorna egy oknyomozó újságíróját is, egy másik munkatársát pedig tíz napra letartóztatták – közölte a tévéigazgató.

A Belsat tévé második operatőrjével megszűnt a kapcsolat, nem kizárt, hogy bujkál – számolt be Romaszewska-Guzy.

Emellett Grodno városában a helyi börtön előtt súlyosan bántalmaztak egy, a kollégáit kereső újságírót, aki a lengyel kisebbségi adás számára dolgozik – mondta el. A Belsat már vasárnap este közölte: a Minszkben őrizetbe vett több külföldi újságíró között van a Belsat két munkatársa is. Az értesülést megerősítette a BBC News orosz szerkesztősége is.

A Belsat tévécsatornát a lengyel külügyminisztérium hozzájárulásával, a fehéroroszországi demokratikus ellenzék kérésére hozták létre 2007-ben. A műholdas közvetítéssel üzemelő, főleg híreket sugárzó tévét a lengyel közszolgálati televízió működteti. Alapító igazgatója, Agnieszka Romaszewska-Guzy az 1989 előtti lengyelországi antikommunista ellenzék aktív tagja volt, akárcsak a Szolidaritás mozgalom legendás alakjai közé tartozó szülei, Zofia és a 2014-ben elhunyt Zbigniew Romaszewski, aki sokáig szenátor volt.

Négy, Minszkben őrizetbe vett újságíró hazatérhetett Oroszországba – közölték kedden orosz hírügynökségek. A Rosszija 24 hírtelevízió képsorai szerint Szemjon Pegovot, a WarGonzo YouTube-csatorna alapítóját, Anton Sztarkovot és Dmitrij Laszenkót, a Daily Storm tudósítóit, valamint Vlad Zizdok operatőrt a minszki orosz nagykövetség munkatársai kísérték el gépkocsival a fehérorosz-orosz határra.

Kedden orosz politikusok és diplomaták közbenjárására egy minszki fogházban megtalálták Makszim Szolopovot, a Rigában bejegyzett, orosz nyelvű ellenzéki portál, a Meduza munkatársát is, aki két napig nem adott életjelet magáról,

valamint Ilja Pitajevet, a RIA Novosztyi hírügynökség fotóriporterét. Szolopovot videofelvételek tanúsága szerint gumibottal verték meg a fehérorosz rohamrendőrök.

A nap folyamán korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sürgette, hogy a fehérorosz hatóságok „emberiességi megfontolásból” minél előbb bocsássák szabadon a fogva tartott újságírókat. Közölte, hogy noha a Meduza nem orosz sajtótermék, Szolopov orosz állampolgársága miatt Moszkva védelmét élvezi. Kedd este az újságírót szabadon engedték.

Közben a politikai túlélésért küzdő fehérorosz elnök gyakorlatilag az egész országban lekapcsoltatta az internetet

– írja a The Guardian nyomán a 24.hu. A fehéroroszok újabb tüntetéseket szerveztek, de eléggé megnehezíti most a helyzet, hogy elvágták őket a külvilágtól – írja a lap. A mobilinternet használhatatlanná vált, a legnépszerűbb üzenetküldő appok pedig elérhetetlenek lettek. A demonstrálók így most minden erejükkel azon vannak, hogy virtuális magánhálózatra vagy wifire kapcsolódjanak – idézi a brit lapot a 24.hu.

A fehérorosz állami választási bizottság előzetes eredményei szerint Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő államfő 80,08 százalékot, míg Cihanouszkaja 10,9 százalékot szerzett a vasárnapi elnökválasztáson.

Borisz Goreckij, a Fehérorosz Újságíró Szövetség alelnöke az Eho Moszkvi független hangvételű orosz rádiónak nyilatkozva azt mondta, hogy a fehérorosz hatóságok a média többtucatnyi helyi és külföldi munkatársát vették őrizetbe. Goreckij megerősítette azt az értesülést, miszerint a rendfenntartó erők gumilövedékkel lőttek újságírók egy csoportjára, amelynek tagjai megkülönböztető jelvényeikkel jól kivehetően jelezték, hogy a média munkatársai.

„Az ellenzéki megfigyelők és civil szervezetek több mint ötezer választási rendellenességet ill. csalást jelentettek be ezen a napon. Valószínűleg még ennél is több csalás történt. Azokban a körzetekben, ahol mégis be tudott jutni ellenzéki megfigyelő, mindenütt Cihanouszkaja nyert, volt ahol óriási fölénnyel” – írta lapunkban Szent-Iványi István külpolitikai elemző.

„Ezek után nem csoda, hogy kitört a népharag, amikor a választási bizottság bejelentette, hogy Lukasenka 82%-ot kapott, míg ellenfele csupán 6,8%-ot. Ezt a felháborodás hatására később módosították 80%-ra, ill. 9,9%-ra. Egyébként hivatalos végeredmény még most sincs, bár ezt hétfőre ígérték.”

Vasárnap és hétfő este országszerte erőszakos tüntetések robbantak ki. Ezekben legalább egy tiltakozó életét vesztette, és sokan – köztük a biztonsági erők tagjai közül is néhányan – megsebesültek. Vasárnap mintegy háromezer, hétfőn pedig több mint kétezer tüntetőt vettek őrizetbe.

Lukasenka hétfőn azt állította, hogy külföldről – Lengyelországból, Nagy-Britanniából és Csehországból – irányították a vasárnap esti tüntetéseket. Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter alaptalannak nevezte a vádat.

Címlapfotó: Radio Free Europe.