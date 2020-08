Trump ultimátuma a kínai kommunistáknak és a Microsoftnak

Az amerikai elnök betiltott mindenfajta ügyletet a TikTok videomegosztó kínai anyavállalatával, a ByteDance vállalatcsoporttal, valamint a WeChat közösségi platformot működtető Tencent kínai internetes óriással és mindkét cég leányvállalataival.

Az amerikai polgárokra és vállalatokra vonatkozó tilalom az elnöki rendelet megjelenése után 45 nappal, vagyis szeptember 20-án lép életbe.

A TikToknak világszerte 2,2 milliárd felhasználója van, az Egyesült Államokban pedig csaknem százmillió. A WheChat alkalmazás nem túl népszerű az Egyesült Államokban, de világszerve egymilliárd felhasználója van, és széles körben használják Kínában, illetve más országokban élő kínaiak, hogy kapcsolatot tartsanak fent a szülőföldjükön lévő rokonaiakkal és barátaikkal. A Tencent Kína második legértékesebb vállalata az Alibaba után. Trump rendelete után a cég részvényei tíz százalékot zuhantak a hongkongi tőzsdén.

A TikTok ellen korábban több amerikai kormányzati kifogás merült fel. Donald Trump elnök és Mike Pompeo külügyminiszter is nyíltan bírálta a céget.

Álláspontjuk szerint a TikTokhoz amerikai állampolgárok adatai kerülnek, ami veszélyes, mert egy 2017-ben Pekingben elfogadott törvény értelmében a kínai vállalatok kötelezhetők arra, hogy együttműködjenek az ország nemzetbiztonsági szerveivel.

Hasonló kifogások szerepelnek a Trump által csütörtökön kiadott elnöki rendeletben a WeChatre vonatkozóan is. Az amerikai elnök szerint a TikTok és a WeChat nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért Washingtonnak „agresszív intézkedéseket” kell tennie tulajdonosaik ellen. Trump szerint a WeChat is automatikusan gyűjt rengeteg információt a felhasználóiról, és ezáltal a Kínai Kommunista Párt hozzájut az amerikaiak adataihoz és vállalati információkhoz.

Trump már nem betiltaná, hanem profitálna a TikTok-ból Elemzők szerint Trump szándéka „majdhogynem maffia-módszereket idéz”, mivel egy kormánynak nincs joga privát üzletekből részesülnie.

Az elnöki rendelet megemlíti, hogy a TikTok például adatokat gyűjt a felhasználók hollétéről, az internetes oldalak megnyitásának és a kereséseknek az előzményeiről, ami lehetőséget nyújt Kínának arra, hogy figyelje a szövetségi tisztségviselők és a velük szerződők mozgását, zsarolás céljából gyűjtsön róluk adatokat, és ipari kémkedést folytasson.

Trump szerint a TikTok ráadásul cenzúrázza azokat a tartalmakat, amelyeket politikailag érzékenynek tekint a Kínai Kommunista Párt. Ezek az alkalmazások Trump szerint a pártnak tetsző félretájékoztatásra is használhatók.

A WeChat Trump szerint személyes és vállalati információkat gyűjt olyan kínai állampolgárokról, akik felkeresik az Egyesült Államokat. Az alkalmazás lehetővé teszi a Kínai Kommunista Párt számára olyan kínai állampolgárok ellenőrzését, akiknek feltehetően életükben először volt alkalmuk megtapasztalniuk a szabad társadalom előnyeit – olvasható az elnöki rendeletben.

Az előzményekhez tartozik, hogy az amerikai szenátus ugyancsak csütörtökön – az elnök rendelet megjelenése előtt – megszavazta azt a kétpárti törvényjavaslatot, amely megtiltja a TikTok kínai videómegosztó alkalmazás telepítését és használatát kormányzati munkatársak és a kongresszus tagjainak telefonjain és számítógépein.

A múlt héten a Microsoft amerikai informatikai óriáscég bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat a Bytedance-szel a TikTok amerikai hálózatának felvásárlásáról.

Az ügyletet – némi habozás után – Trump elnök is támogatásáról biztosította, igaz, hozzátette, hogy az üzletkötés hasznából a pénzügyminisztériumnak, vagyis a kincstárnak is részesülnie kell. A BBC elemzői erről azt mondták, a megjegyzés mögötti szándék „majdhogynem maffia-módszereket idéz”, mivel egy kormánynak nincs joga privát üzleti tranzakciókból részesülnie. Az elnök kikötötte, hogy a Microsoft szeptember 15-éig üsse nyélbe az üzletet – az amerikai cégnek tehát most már muszáj lesz hamar megegyeznie a kínaiakkal.

A The Washington Post című lap szerint a Microsoft azért vásárolná fel a TikTokot, mert a videómegosztó több milliárdnyi videója segíthet a beszédet és képeket értelmező és alapvető feladatok ellátására alkalmas mesterséges intelligencia kifejlesztésében.

A TikTok több milliárdnyi videóját különböző etnikumú és különböző foglalkozást végző emberek töltötték fel, ami lehetőséget ad a Microsoftnak a mesterséges intelligencia „tanítására” szolgáló modellek kialakítására. A cég nagy vetélytársainak, a Google-nak és az Amazonnak már megvan a maga videós adatbázisa: a Google-nak a Youtube, az Amazonnak pedig a Twitch.