Trump betiltja a TikTokot Amerikában

Az amerikai elnök közölte, hogy betiltják a tinédzserek körében népszerű, kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztót az Egyesült Államokban.

Az amerikai állami intézmények már tavaly elkezdték betiltani a videómegosztó alkalmazást a közalkalmazottak videókészülékein. Most pedig az elnök bejelentette, hogy minden amerikai számára elérhetetlenné fog válni a TikTok -írja a The Daily Wire.

India már betiltotta a TikTokot, több más kínai alkalmazás mellett, mivel úgy ítélte meg, hogy azok veszélyeztetik az ország „szuverenitását.”

Ausztrália pedig jelezte, hogy lehet, hogy befogja tiltani az alkalmazást. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy nem ajánlják senkinek a kínai applikáció letöltését,

„Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Holnap (szombaton) aláírom (az erről szóló dekrétumot)” – mondta Donald Trump az elnöki különgép fedélzetén az újságíróknak pénteken.

A TikTok a kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában van, amely a platform Kínában működő, cenzúrázott verzióját, a Douyint is üzemelteti. Csaknem egymilliárd felhasználója van szerte a világon. Az applikáció első számú célközönsége a fiatalok, mivel a videó tartalmak rövidek, és gyakran tartalmaznak egyszerű, ismétlődő sémákat.

Trump világossá tette a vele utazó újságíróknak, hogy nem lenne ínyére egy olyan megoldás, hogy a TikTokot úgy választanák le a kínai anyacégről, hogy egy amerikai vállalat tulajdonába kerülne.

Pénteken a Fox Business és a The New York Times napilap is azt jelentette meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy a Microsoft szoftveróriás tárgyalásokat folytat a TikTok felvásárlásáról.