Mozgolódik a Hezbollah – Izrael erősítést küld az északi határra

Az izraeli védelmi erők erősítést küldenek az északi határra, miután megnövekedett a fenyegetés a Hezbollah részéről. A terrorszervezet azzal vádolja Izraelt, hogy a hét elején megölték az egyik tagjukat Damaszkuszban – számolt be a The Times of Israel.

A hadsereg bejelentése szerint a helyzet felmérése után úgy döntöttek, hogy gyalogos egységekkel erősítik meg az északi parancsnokságot.

Csütörtökön a Hezbollah szervezethez közel álló források azt nyilatkozták a londoni székhelyű Asharq al-Awsat nevű újságnak, hogy a terroristák valószínűleg válaszolni készülnek a hétfői légitámadásra.

Az IDF szóvivője elmondta, hogy a Goláni Brigád 13. zászlóalját küldik erősítésnek, és katonák érkeznek az északi parancsnokság galileai részlegéhez is.

A Hezbollah azzal vádolja Izraelt, hogy hétfőn megölték Ali Kamel Mohsen Jawadot a damaszkuszi légitámadás során.

Miután a terrorszervezet bejelentette a tagjuk halálát, az IDF teljes riadókészültséget rendelt el a határszakasz mentén, mivel a Hezbollah gyakran fegyveres választ ad, ha egy tagját megölik. A bosszútól tartva Izrael igyekszik távol tartani magát a Szíriában állomásozó Hezbollah csapatokkal való konfrontációtól.

Tavaly augusztusban Izrael megölt két Hezbollah tagot, miután azok megpróbáltak harci drónokat irányítani a határ menti IDF csapatokra.

A hétfői Izraelnek tulajdonított légitámadás a szíriai kormányerők és az Irán által támogatott milíciák fegyverraktárát és katonai pozíciót célozta.

A Reuters beszámolója szerint a támadás két hullámban érkezett, és ismeretlen számú iráni személyzet is meghalt a bombázásokban.

Izrael a 2011-es polgárháború megkezdése óta gyakran hajt végre légitámadásokat Szíriában, elsősorban iráni célpontok ellen.