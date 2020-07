Új izraeli elfogó drónhadsereget fejlesztettek

A radartechnikában és elfogó drón gyártásában világelső két izraeli cég összefogott, és kifejlesztettek egy betolakodók elleni védelmi rendszert, amely drónhadsereget küld a behatolókra – írja a NoCamels.

Az Israel Aerospace Industries (IAI) és az Iron Drone megállapodást kötött, hogy integrálják utóbbi cég drón elfogó képességét az IAI drón-ellenes Drone Guard rendszerébe – jelentette be a két vállalat.

Az IAI ELTA Systems nevű cége gyártja a Drone Guardot. Az Elta összefogása az Irone Drone-nal a stratégiájuk része, hogy közösen fejlesszenek startupokkal, kihasználva azok új technológiáit az általános védelmi rendszerekben.

Az ELTA Systems globális piacvezető a távérzékelés és radartechnika területén, több mint száz egységet adtak el, amely beméri, felismeri, és megzavarja a rosszindulatú, támadó drónokat.

„A stratégiai együttműködés az IAI ELTA Systems-szel jelentős mérföldkő az Iron Drone életében. A Drone Guard fejlett képességeinek kombinálása az Iron Drone kiváló irányítási és önvezérlési funkcióival egy jelentős üzleti és technológiai lehetőség”

– mondta Matan Melamed, az Iron Drone vezérigazgatója.

Az elfogó drónokat nappal és éjszaka is el lehet indítani egy dokkoló állomásról, ahol több, indulásra kész egység várakozik. Több drón is indítható egyszerre, számos célpont ellen, amely akár drónraj is lehet.

A fejlett radartechnika segítségével az ellenséges drónok azonnal észlelhetőek, amint belépnek az adott légtérbe. Az elfogó drónokat a radarrendszer indítja és irányítja a behatolók felé, majd azoknak nekirepülve, vagy más módon semlegesítik a rosszindulatú drónokat. A teljes folyamat automatikus, nem igényel emberi beavatkozást.

A megoldás jól használható repülőterek, lakott területek, erőművek, érzékeny létesítmények és egyéb, fontos infrastruktúrák védelméhez. Sok ilyen területre más védelmi rendszer képtelen behatolni a környezeti adottságok miatt.

A drónok használata jelentősen megnőtt az utóbbi években, mind a legális, mind a rosszindulatú célokhoz. Terrorszervezetek és bűnözői csoportok is gyakran használják. A drónok alacsony repülési magassága és kis mérete miatt jelentős veszélyt jelentenek érzékeny létesítmények, fontos emberek, tömegrendezvények, vagy más repülőgépek és természetesen a honvédelem számára.

Drónokat használnak még hírszerzésre, csempészésre, vagy akár robbanószer hordozására. Szükséges volt egy integrált megoldásra, amely teljes védelmet nyújt az ilyen fenyegetések ellen – közölte a két fejlesztő cég.

A Drone Guard rendszert az ELTA új gyárában, Beershebában készítik, amelyet 100 millió sékeles (3,4 milliárd forint) beruházással hoztak létre.