Pnina Tamano-Shata: „Izrael nagy változásokra képes, és példát tudunk mutatni a világnak”

Miközben az Egyesült Államokban és a világ számos pontján sokszor zavargásokba torkolló tüntetéseket szerveznek George Floyd a rendőri brutalitásnak betudható halála miatt, Pnina Tamano-Shata izraeli bevándorlásügyi miniszter kijelentette, hogy a zsidó államnak példát kell mutatnia toleranciából.



Izraelben több, mint 144 ezer etiópiai származású zsidó él, a közösségi vezetők régóta a fekete bőrű közösség elleni rasszizmusra és a rendőrségi brutalitásra hívják fel a figyelmet – számol be a The Times of Israel.

Amerika után a világ számos városában rendezett tüntetésekhez Tel-Aviv és Jeruzsálem is csatlakozott.

„Az egész rendszernek fel kell ébrednie”

– jelentette ki a nemrég kinevezett etióp származású miniszter,

„az a vád pedig, hogy lakosságban betöltött arányukhoz képest több etióp van börtönben, nem elfogadható érv”.

Desta „Gadi” Yevarkan, helyettes biztonságügyi miniszter, aki maga is etióp származású, Facebook oldalán elítélte a George Floyd elleni rendőri intézkedést, mondván az

„az egyik legbrutálisabb és legrasszistább eset valaha, a rendőrség feketék elleni intézkedései mindenhol a világon problémát jelentenek”.

Yerkavan hozzátette,

„a fehér izraeliek biztonságban érzik magukat, ha rendőrt látnak, ez a fekete izraeliekről nem elmondható”.

Mint ismeretes, tavaly Izraelben tízezrek tüntettek, miután egy 19 éves etiópiai származású izraelit, Solomon Tekah-t egy szolgálaton kívüli rendőr lelőtt. A tüntetők Tel-Avivban és más izraeli városokban blokkolták az utakat és autógumikat égettek.

Tekah tragikus halála hat hónappal azután történt, hogy a szintén etióp származású 24 éves Jehuda Biadgát a rendőrség lelőtte, mert kést volt a kezében. Az ő halálát is tüntetések követték.

Pár évvel korábban, 2015-ben, egy etióp származású izraeli katonát, Damas Pekadát vertek meg, az ezt követő tüntetéseken a rendőrségnek könnygázt is be kellett vetni, miután a tüntetők kövekkel és üvegekkel dobálták a rendőröket.

„Az Amerikában tapasztalható erőszak is ijesztő számunkra”

– mondta Shula Mola, az etiópiai zsidók érdek-képviseletét ellátó szervezet vezetője.

„Szomorú történet, mintha velünk történt volna. Évek óta próbálunk integrálódni a társadalomba, de az ilyen esetek ezt jelentősen megnehezítik. A rasszizmus az rasszizmus és az erőszak az erőszak, akárhol történik”

– tette hozzá az etióp származású vezető.

Az etióp származású izraeliek és a társadalom más csoportjai közötti egyenlőtlenségről számos statisztika látott napvilágot. Jelentősen magasabb például azon etióp származásúk aránya, akik katonai vagy civil börtönökben ülnek, a társadalomban betöltött arányukhoz képest. 2017-ben az izraeli hadsereg mintegy négy százalékát tették ki etiópok, ennek ellenére a katonai börtönökben ülő nők 15%-a és a férfiak 10%-a etióp származású.

Az izraeli kormány rasszizmus elleni intézetének közlése szerint 2019-ben kétszeresére növekedett a rasszista diszkriminációt jelentők száma, az esetek 37%-a az etióp közösségből érkezik. Szintén ez az intézet közölte, hogy az izraeli lakosság 1,7%-a etióp származású, míg a rendőri intézkedés következtében letartóztatottak 3,27%-a tartozik ebbe a népcsoportba. Az intézetet egyébként Benjamin Netanjahu miniszterelnök javaslatára hozták létre 2015-ben, a tüntetések hatására.

„A rasszizmus elleni küzdelem mellett fontos, hogy segítsük az etióp származásúak munkához jutását”

– mondta Tamano-Shata miniszter asszony, aki szerint az integrációnak kell a legfontosabb feladatnak lennie: „Meg vagyok arról győződve, hogy Izrael nagy változásokra képes, és példát tudunk mutatni a világnak”.