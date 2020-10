New York-iak a Nekohnnak: nem igaz, hogy a vallásos zsidók felelőtlenek

Érzéketlenséggel és elfogultsággal vádolják amerikai zsidók Andrew Cuomo New York-i kormányzót, aki szerintük alkotmányellenesen korlátozza jogaikat. Az ünnepek alatti helyzetről helyi lakosok nyilatkoztak.

„Business as usual” — vagyis minden megy tovább a megszokott módon

— mondták lapunknak telefonon többen is abból a brooklyni negyedből, Borough Parkból amelyik az ortodox zsidóság egyik frekventált lakóhelye New Yorkban. Ez egy olyan környék, amely New York egészségügyi hivatala szerint koronavírus-fertőzés szempontjából az egyik legveszélyeztetettebb gócpontja a városnak.

„Business as usual” — fogalmazott Sarah is, aki eladóként és titkárnőként dolgozik a Hungarian Kosher Cuisine nevezetű étteremben. Telefonos interjúnkban azt mondta, hogy semmilyen változást nem tapasztal sem a lahkelyén, sem pedig az étterem forgalmában. „Hála Istennek, továbbra is nagy a kereslet az ételeink iránt” — tette hozzá.

„Ugyanannyi ember jön be hozzánk, szerencsére a forgalmunk is a szokásos. Nyilván az más, hogy mostanában sokan maszkban jönnek be, én biztonságban érzem magam most is” — mondta Sarah azzal kapcsolatban, hogy pár nappal ezelőtt az éttermüktől alig pár utcányira zajos és látványos tüntetés volt, amelyet elégedetlen ortodox zsidók szerveztek.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, a városrész közösségei arra akarták felhívni a figyelmet, hogy nem értenek egyet New York vezetésének velük szemben megfogalmazott éles kritikáival és azokkal az intézkedésekkel, amelyek szerintük jogtalanul irányulnak ellenük.

Az ortodox közösségek felháborítónak tartották, hogy Cuomo kormányzó egy konkrét vallási csoport (a vallásos zsidóság) kiemelésével illusztrálta a koronavírus elleni mozgósítását és az ezzel kapcsolatos szociális intézkedéseit. A keddi demonstráció előtt a zsidó vallási vezetők úgy vélték,

a kormányzó retorikája veszélyes és megosztó, azt a látszatot kelti, mintha a New York államban terjedő COVID-19-es esetek miatt egyedül az ortodox zsidók lennének a felelősek.

A szavakat és a tüntetést most újabb tettek követték: arról számol be az I24news hírportál, hogy az egyik brooklyni ortodox szervezet, az Agudath Israel of America hivatalosan is a bírósághoz fordult jogaik védemében. Szerintük ugyanis a kormányzó intézkedései korlátozzák alkotmányos jogaikat.

Az elmúlt napokban elrendelt iskolabezárások és az imaházak látogatásának szigorú korlátozásai — helyenkénti betiltása — lehetetlenné teszik az ortodox zsidóknak azt, hogy teljesítsék vallási, illetve állampolgári kötelezettségeiket — idézi a hírportál az ügyiratot.

A lap kitér arra is, hogy a római katolikusok brooklyni egyházkerülete hasonló okokból szintén beperelte Cuomót.

„Nem hordok maszkot. Fiatal vagyok, egészséges. Itt minden olyan, mint máskor, nincs semmiféle szenzáció. Készülünk az ünnepekre. Aki akarja, persze felveheti a maszkot, de én úgy élek, ahogy akarok. Miért minket piszkálnak különben is? Mások gyülekezése miért nem téma?” — fogalmazott kissé ingerülten a szintén Borough Park-i Shomrei Shabbos Anshei Sfard közösség egyik tagja a Neokohnnak.

Moishe Nethal szavaival egyetért lapunk egyik legrégebbi amerikai követője, Mandler Gábor is, aki azt emelte ki, számára érthetetlen:

miért lehetséges az, hogy a Black Lives Matter és más szélsőbaloldali csoportosulások nyilvános tüntetéseit eddig még egy alkalommal sem marasztalta el New York demokrata városvezetése?

Eközben a zsidókat olyan színben tüntetik fel, mint akik a társadalom ellenségei és veszélyforrásai lehetnének — tette hozzá Mandler, aki családjával több évtizedes brooklyni élet után nemrég a nyugalmasabb New Jersey-be költözött.

„Mindenki hordja a maszkot körülöttünk. Az utcán tartottuk a Jom Kipurt is, vagy 15 család gyűlt össze, egy szomszédos rabbi a saját kertjéből fújta meg a sófárt. Meg lehet találni a módját az ünnep megtartásának, de azért ezek a hivatalos intézkedések cseppet sem tűnnek toleránsnak a haredi közösségekkel szemben” — mesélte Mandler.

New York polgármesterét, Bill de Blasiót is többen élesen bírálták, amiért a vallásos zsidó közösségek többszöri megszólítása mellett egy alkalommal sem tett említést a város több pontján is nagy tömegekben felvonuló Black Lives Matter tüntetőivel kapcsolatban — emlékeztet a The Algemeiner főszerkesztője egy vezércikkben, amely arra figyelmeztet, hogy mindez akár elő is segítheti az antiszemizmus erősödését.

„Ezekben a napokban a hangulatot ünnepiként tudnám jellemezni, de kétségtelen, hogy a környék idősebb lakóiban ott van a szorongás, sőt a félelem is”

— mondta lapunknak Aaron Raksin, Brooklyn Heights elegáns, nem kifejezetten ortodox zsidók által lakott, mégis konzervatív Remsen utcai zsinagógájának rabbija. Szerinte a politikusok ezúttal kevésbé mutattak érzékenységet intézkedéseikkel és azok bejelentésének időzítése sem sikerült szerencsésre.

„Azok a rabbik, akiket én ismerek, és több tucatról beszélhetünk, mind-mind nyomatékosan felhívják a közösségek figyelmét a maszk viselésének szükségességére és más fontos egészségügyi alapszabályra is.

Nem igaz, hogy a vallásos zsidók és vezetőik felelőtlenek lennének”

— hangsúlyozta a rabbi, akinek az újévi ünnepségén, amelyet a zsinagóga előtti utcán, megfelelő egészségügyi keretek között rendeztek meg, több mint 200 ember vett részt. „Ez egy csoda volt, engem is meglepett, milyen erős az emberekben a vágy arra, hogy együtt ünnepeljünk”.

Raskin rabbi — akinek újévi üzenetét több mint százezren látták már a Youtube-on — lapunknak arról is beszélt, hogy meggyőződése szerint a következő esztendő tele lesz boldogsággal és csodával, az egyik lesz például közülük a koronavírus elleni vakcina is.