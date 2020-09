Orbán: szankciókhoz kötjük a szabályok be nem tartását

Az egészségügy felkészült a koronavírus-járvány következő hullámának kezelésére – jelentette ki szombat reggel közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Nem béníthat meg bennünket újra a vírus – jelentette ki. A kormányfő, miután az operatív törzzsel az egészségügyi védekezést áttekintette, úgy fogalmazott: „erős reggel volt”.

Kiemelte: több mint tízezer szabad kórházi ágy van, ha romlana a helyzet, a lélegeztetőkészülékek „rendben vannak”, a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre. Ellátatlanul egyetlen magyar ember sem marad, ha elkapja a koronavírust – szögezte le a kormányfő.

A videóban Orbán Viktor arról beszélt: a szerdai kormányülésre készítettek elő jó néhány döntést. Szeretnék kikényszeríteni, hogy azt a kevés szabályt, amelyet a maszkviselésre, a boltok látogatására, közlekedési eszközök használatára kidolgoztak, érvényesíteni is tudják – mondta.

Hangsúlyozta: tisztelettel kérik az embereket, hogy tartsák be ezeket a szabályokat, de ha nem tartják be, most már szankciókat is kell hozzájuk kötni.

A kormány hatósági áras, az MSZP ingyen tesztet akar

A kormányfő tájékoztatása szerint az iskolákat tudják üzemeltetni, három iskolát és tizenhat óvodát kellett eddig bezárni, a többi helyen az oktatás „többé-kevésbé megszokott rendben zajlik”. Hozzátette: október elsejétől az iskolába belépéskor lesz kötelező testhőmérséklet-mérés is.

Bejelentette: a kormány közel áll ahhoz, hogy a tesztek hatósági árát meg tudják határozni.

A tesztek hatósági árasak lesznek, hogy pontosan hány forint, arról a szerdai kormányülésen döntenek majd – mondta. Közölte: az influenza elleni védőoltást, amit önkéntesen lehet kérni, ingyenessé tudják tenni az egész országban.

Őszi ünnepek Izraelben: zárlat három szakaszban a járvány miatt Az izraeli „koronavírus-kabinet” megszavazta a teljes zárlatot a jövő héttől kezdődően, mivel a fertőzési rátát nem sikerült csökkenteni.

A miniszterelnök az operatív törzs ülése után gazdasági kabinet tagjaival folytat megbeszélést, „mert a védekezés egyik célja, hogy mentsük az emberéletet, a másik pedig, hogy megvédjük Magyarország működőképességét” – fogalmazott.

Közben az MSZP arra kéri az országos tisztifőorvost, hogy rendelje el az azonnali tömeges és ingyenes tesztelést a szociális ágazatban dolgozók, a bentlakásos idősotthonokban élők és a magyar munkavállalók számára.

Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke online sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az aktív fertőzöttek száma „borzasztó dinamikával növekszik”: pénteken hétszáznál is több új fertőzöttet azonosítottak, míg a tavasszal a legnagyobb szám még 210 volt.

Az intézményrendszer képes akár tízezer tesztet is elvégezni egy nap alatt, ezért „az egyetlen felelős döntés” az azonnali tömeges és ingyenes tesztelés – vélekedett.

Magyarországon a helyzet

Elhunyt két idős, krónikus beteg, és újabb 916 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.

A kormányzati portálon azt írták: 11 825-re nőtt a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 633-ra emelkedett. 4058-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 7134. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.

Kórházban 282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 25 569-en vannak, a mintavételek száma 529 063.

Kiemelték: ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám Magyarországot is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

A közlemény szerint a vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar emberek egészségére és munkájára, ezért ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén.

A közösségi terjedés megfékezéséért azt kérik, továbbra is mindenki kerülje azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet, a maszkot viselje az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.

Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. „Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további, a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését” – írták.