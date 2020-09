Izrael-ellenes dzsihádról tárgyalt a Hezbollah és a Hamász

Hosszú idő után újra tárgyaltak egymással a két terrorszervezet vezetői, akiket elsősorban a „cionista elnyomók” és az amerikai érdekek elleni összefogás kovácsolt ismét egybe. És persze fő támogatójuk, Irán.

Biztonsági okokból nem lehet tudni, pontosan hol és mikor, de az elmúlt napokban ültek le tárgyalni egymással Ismael Haniyeh, a Hamász és Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője — erről számolt be több izraeli hírportál is.

Ezek mindegyike arab forrásokra hivatkozva állítja: összejött a régóta tervezett találkozó, amelynek a magyarázatok szerint elsődleges aktualitását az adhatta, hogy augusztus közepén Izrael rendezte diplomáciai kapcsolatait a Közel-Kelet egyik leggazdagabb országával, az Egyesült Arab Emírségekkel.

A két terrorszervezet nem akarta teljesen titokban tartani azt, hogy vezetőik tárgyaltak egymással, mert ezzel is azt a látszatot kívánták kelteni, mint hogyha két külön ország vezetői folytattak volna egyeztetéseket

— írja a The Jerusalem Post, megjegyezve, hogy a Hamász amúgy is „régiós túrán” vesz részt, különösen mióta Isztambulban fogadókészség nyílt több aktivistájának barátságos vendégül látására, sőt honosítására is.

Az iráni Fars News értesülései szerint Haniyeh és Nasrallah Bejrutban találkozhattak, a Hezbollah-közeli Al-Manar televízió viszont ezt nem erősítette meg híradásában. Arról azonban minden kétséget kizárva számoltak be, hogy a felek hangsúlyozták: töretlenül hisznek az Izrael elleni szövetségükben, ugyanakkor veszélyként tekintenek bizonyos arab államok normalizációs terveire a zsidó állammal.

A Hamász és a Hezbollah ezek szellemében egyeztetett a régióban esedékes „politikai és katonai fejlesztésekről”, kiemelve a „palesztin ügyre veszélyforrásként” leselkedő „cionista erőkre.”

A találkozó jelentőségét kiemelve a beszámolók szerint Haniyeh 2003 óta nem járt Libanonban. Mostani tárgyalásán éles hangon bírálták a Donald Trump vezette amerikai kormányzatot, amely szerintük elfogult, és politikája hátrányosan érinti a palesztin menekülteket.

A felek a beszámolók szerint továbbra is szükségszerűnek gondolják a „testvéri elköteleződést és dzsihádot”. Utóbbit a terroristák szent — fanatikus — vallásháborúként értelmezik, és a zsidó civilek elleni pusztító terrorhadjáratot is dzsihádnak nevezik.

A Hamász és a Hezbollah ugyanakkor — eltekintve néhány katonai konfrontációtól Izraellel — az utóbbi 20-25 évben valójában nem tudott elrettentő erejű terrorszervezetként csapást mérni a zsidó államra.

Most talán eljött az idő, hogy a felek mindezt közösen értékeljék, és Irán újabb szövetségi támogatására számítva új stratégiával lépjenek fel Izrael ellen — veti fel egy lehetséges konklúzióként a találkozással kapcsolatban az izraeli lap elemzője.

Mint arról már írtunk, a Gázát uraló iszlamista szervezet kész riválisaival is tárgyalóasztalhoz ülni, ha pillanatnyi érdekei úgy kívánják. Legutóbb júliusban fogadtak összefogást a Palesztin Hatóságot kormányzó Fatah párttal, az akkor még napirenden lévő izraeli annektálási tervek ellen.

Ez akkor azért volt érdekes fejlemény, mert a Fatah és a Hamász évek óta viszályban állnak egymással. A Hamász 2006-ben megnyerte a palesztin parlamenti választásokat, de miután sikerét nem tudta politikai hatalomra váltani, erőszakosan, puccsal uralma alá hajtotta 2007-ben a Gázai övezetet, elűzve onnan a Fatah politikusait.