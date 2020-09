Szaúd-Arábia után Bahrein is megnyitja légterét

Az öböl menti királyság követi Szaúd-Arábiát, és megnyitja légterét az Izrael és az Emírségek közti repülőjáratok számára. Ez tovább rövidítheti a két ország közti repülőút időtartamát – számol be a Times of Israel.

A bahreini közlemény ugyan nem nevezte meg Izraelt, de egy nappal azután adták ki, hogy Szaúd-Arábia megnyitotta légterét, ezzel a potenciálisan akár hét órás repülőút három órásra rövidül.

„Bahrein megengedi, hogy minden, az Egyesült Arab Emírségekbe vagy onnan induló repülőjárat használja légterét”

– olvasható a közleményben.

Bár a bahreini légtér használata a gyakorlatban nem annyira lehetséges mindaddig, amíg Katar nem nyitja meg a sajátját. A gesztus azonban így is jelzésértékű, mert ugyan Katar még nem jelezte, hogy hasonló döntést tervezne, de mivel a gyakorlatban Bahrein tartja ellenőrzése alatt a katari légtér jelentős részét, így még az is lehet, hogy nincs szükség külön katari engedélyre.

Mint ismeretes, e hét hétfőn először repült El Al repülőgép Tel Avivból Abu Dzabiba, szaúdi légteret használva, fedélzetén izraeli és amerikai diplomatákkal.

Felszállt a békejárat Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között Ez az első alkalom, hogy egy izraeli közvetlen kereskedelmi járat az Egyesült Arab Emírségekbe repül.

Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közti békemegállapodást elsőként hivatalosan Bahrein üdvözölte. Bahrein és Izrael érdeke közös az iráni fenyegetettség kérdésében.

Bahrein királya kedden Jared Kushnerrel, az amerikai elnök főtanácsadójával folytatott megbeszélésen elmondta, hogy országa csak abban az esetben kötne békét Izraellel, ha ezt megtenné előbb Szaúd-Arábia is. Ehhez kapcsolódóan a bahreini koronaherceg Kushnernek azt is hozzátette, hogy a békemegállapodás előfeltétele az is, hogy megoldódjon az izraeli- palesztin konfliktus a 2002-es arab béketervnek megfelelően.