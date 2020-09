Olmert: Netanjahu egy elitista ellenségkép felmutatásával tartja meg hatalmát

Szenvedélyes hangú véleménycikkben fogalmazta meg a jelenlegi kormányt bíráló nézeteit Ehud Olmert.

A politikus, aki az 1990-es évek közepén éveken keresztül Jeruzsálem főpolgármestere is volt, a The Jerusalem Postban jelentetett meg egy hosszú írást, amelyben az aktuális politikai megosztottság lehetséges hátterét veszi górcső alá.

Az országot felrázó társadalmi, politikai és erkölcsi válságról folytatott heves vita keserű szembenézést idézett elő Benjamin Netanjahuban, amelynek eredete elsősorban az úgynevezett „első Izrael” és az úgynevezett „második Izrael” közötti különbség lehet — véli Olmert.

Izrael 12. miniszterelnöke korábban likudos politikus, majd a centrista-liberális Kadima párt vezetője volt, évtizedes politikai riválisa Netanjahunak. 2014-ben hat évre ítélték korrupció miatt. Írásában Olmert egy jobboldali újságíró megosztó vélekedésére építi fel érveit.

A vallásos, ortodox Avishay Ben Haim ugyanis két részre osztotta az izraeli társadalmat, ami a politikus szerint méltatlan és igazságtalan: egyrészt a kiváltságos, gazdagabb askenázi zsidókra, másrészt a közel-keleti származású és vallásos zsidókra, akik a „kivetettek és marginalizálódottak” táborához tartoznak.

A nem kiváltságosok elsősorban azért váltak azzá, amik lettek, mert az „első Izrael” tagjai tették ezt velük. Olmert szerint Netanjahu nem véletlenül méltatta és védte meg nyilvánosan is Ben Haimot, az újságíró ugyanis élen járt abban, hogy hangot adjon annak a populista terminológiának, miszerint „az elnyomó, arrogáns és kivagyi első Izrael” tagjait elsősorban baloldaliak alkotják.

A volt kormányfő szerint ez ma már egyeseknél egyenesen azt is jelentheti, hogy akik baloldaliak lennének, azok vélhetően kevésbé lojálisak Izraelhez vagy talán még árulók is.

„A közel-keleti zsidók és az első Izrael közötti mesterséges megosztottság megkísérlése baljós”

— fogalmazott a politikus, aki szerint valójában Netanjahu és köre egyfajta elitista ellenségkép felmutatásával próbálja továbbra is magánál tartani a hatalmat. Mindehhez olyan hűséges írástudók is segítik, mint Ben Haim, akit pár hete egy tüntetésen fizikailag és verbálisan is inzultáltak, amiért szerintük elfogultan tudósított Netanjahu-ellenes megmozdulásokról.