Washington szankciókat jelentett be a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészével szemben

Az Egyesült Államok szankciókat vezet be Fatou Bensoudával, a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészével szemben, mert annak hivatala vizsgálatot folytat amerikaiak ellen – jelentette be szerdán Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.

A szankciós listára felkerült Phakiso Mochochoko, az ICC joghatósági, kiegészítő joghatósági és együttműködési osztályának vezetője, mert „anyagilag támogatta” Bensoudát – közölte Pompeo.

Az amerikai diplomácia vezetője egy „darabokra tört és korrupt intézménynek” nevezte a bíróságot, amelyet azzal vádolt, hogy „törvénytelenül próbált meg amerikaiakat joghatósága alá vonni”.

Donald Trump amerikai elnök júniusban rendeletet adott ki, amely lehetővé tette gazdasági büntetőintézkedések bevezetését azokkal az ICC-tisztségviselőkkel szemben, akik érintettek amerikai katonák lehetséges afganisztáni háborús bűneinek kivizsgálásában. A dekrétum lehetővé tette Washington számára, hogy zárolja pénzeszközeiket.

„Ma megtesszük a következő lépést, mivel az ICC sajnálatos módon továbbra is amerikaiakat támad” – mondta Pompeo a sajtótájékoztatón. Az amerikai külügyminiszter figyelmeztetett: azok a magánszemélyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek továbbra is támogatják az érintetteket – Bensoudát és Mochochokót –, maguk is a listára kerülhetnek.