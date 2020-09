Vezető ultraortodox rabbi nem teszteltetné az idősebb jesiva tanulókat

Az izraeli ultraortodox közösség egyik legkiemelkedőbb tudósa és vezetője, Chaim Kanievsky rabbi szerint bizonyos jesiva tanulóknál nem kellene koronavírus-teszteket végrehajtani, mert jelentős idő eshet ki, amit inkább Tóra-tanulásra lenne szükséges fordítani.



Kanievsky rabbi álláspontját a Kikár Hásábát ortodox híroldal idézi, amely szerint „félő, hogy a Tóra-tanulás komoly veszteséget szenvedne” – számol be a The Times of Israel.

Kanievsky rabbi – akit a nem-hászid irányultságú ultraortodox közösségek legfontosabb rabbijaként tartanak számon –, azt is javasolta, hogy az olyan rabbik és tanítók, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettebbek az átlagnál, tartsanak védőtávolságot maguk és a tanulók között. Kanievsky rabbi úgy fogalmazott:

„a jesivák kötelessége biztonságos körülményeket biztosítani a tanulóknak”.

A hír szerint Kanievsky rabbi fenti döntése nem a középiskolás korú jesiva tanulókra vonatkozik, hiszen azok sok esetben nem kollégiumban laknak és a mindennapos hazajárással sokkal több emberrel kerülnek kapcsolatba mint a kicsit idősebbek, akik a kollégiumban való alvás miatt gyakorlatilag alig érintkeznek a külvilággal.

Kanievsky rabbi döntése szerint a középiskolás korú és az ingázó gyerekek ezért teszteltessék magukat, amennyiben bármilyen jelét mutatják a betegségnek, összhangban az egészségügyi minisztérium rendeleteivel.

Igazságtalanul vádolta az izraeli sajtó a hárédiket? Az izraeli hatóságoknak is van felelőssége abban, hogy számos ortodox jesivát nem zártak be időben – véli egy izraeli ortodox szerző.

Ronni Gamzu, az izraeli koronavírus elleni védekezést irányító szakbizottság vezetője szerint a rabbi döntése „veszélyezteti az ultraortodox közösséget”.

Benjamin Cohen, a jesivák központi szervezetének vezetője, aki felelős a kormányintézkedések végrehajtatásáért az ultaortodox intézményekben, közleményében azt közölte, hogy a mintegy 25 ezer jesiva tanuló közül eddig 500 megbetegedést regisztráltak. Ezek a diákok mind a jesivák által biztosított karanténban vannak, ahol folytatni tudják tanulmányaikat.

A szám mára feltehetően ennél magasabb; az észak-izraeli Kármiel városban csak szerdán mintegy 100 jesiva tanulónál észlelték a koronavírust, így az izraeli törvények értelmében 14 napos karanténba kell vonulniuk.

Az izraeli egészségügyi minisztérium adatai szerint Izraelben az ultraortodox közösségekben regisztrálták a legtöbb megbetegedést, igaz, a halálesetek száma mára jelentősen csökkent.

Izraelben a teljes lakosság körében eddig 12 ezer fertőzés és 963 halálos kimenetelű megbetegedés került nyilvántartásra.