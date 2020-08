Radikálisokként jellemezték a demokratákat a republikánusok elnökjelölt-állító konvencióján

Radikálisokként jellemezték Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet és párttársait az amerikai republikánusok elnökjelölt-állító konvenciójának első napján, hétfőn befolyásos politikusok.

Nikki Haley, a Trump-kormány volt ENSZ-nagykövete, aki egykor Dél-Karolina kormányzója is volt, és a hétfői rendezvény záróbeszédét elmondó afroamerikai Tim Scott, dél-karolinai szenátor egyaránt a demokratákat bírálta, elsősorban azt hangsúlyozva, hogy egy esetleges Biden-adminisztrációval a radikálisok uralta demokraták kerülnének hatalomra.

Haley szerint „a demokraták víziója Amerika számára a szocializmus, és Biden a szocialista baloldallal katasztrófa lenne” Amerikának.

Felidézte: amikor Dél-Karolina kormányzója volt, rengeteget kellett küzdenie az Obama-kormánnyal – amelynek alelnöke Joe Biden volt – azért, hogy ne szervezzék ki a munkahelyeket az államból. Ostorozta a demokratákat azért is, mert mint mondta, állandóan azt hangoztatják, hogy az Egyesült Államokban rendszerszerű a rasszizmus. „Ez hazugság, Amerika nem fajgyűlölő ország” – jelentette ki. Célozva a demokraták megnyilvánulásaira, felemlítette a saját példáját is: a szülei indiai bevándorlók voltak, akik a kezdetekkor hátrányos megkülönböztetéssel és nagyon nehéz megélhetéssel néztek szembe, de „soha nem adták át magukat sérelmeknek vagy gyűlöletnek”.

Haley dicsérte és bátornak nevezte Donald Trump politikáját Iránnal és Kínával kapcsolatban. Úgy vélekedett, hogy Joe Biden alelnökként „a politikai gyengeség rekordere” volt mind Kínával, mind Iránnal szemben. „Ő isteni adomány mindenkinek, aki bocsánatkéréseket, tartózkodást, értékrendünk feladását akarja Amerikától” – mondta.

Tim Scott szenátor szintén Biden eddigi politikai örökségét ostorozta, és azt vetette Joe Biden és alelnökjelöltje, Kamala Harris szemére, hogy „kulturális forradalmat akarnak”. Az afroamerikai politikus felidézte Joe Biden feketéket érintő ellentmondásos megnyilatkozásait is. „Joe Biden azt mondta, hogy a fekete, ha nem rá szavaz, akkor nem is igazán fekete. Joe Biden azt mondta, hogy a fekete közösség egysíkú. És Joe Biden mondta azt is, hogy a szegény gyerekek is lehetnek ugyanolyan okosak, mint a fehér gyerekek” – idézett Bidentől Scott, majd rámutatott, hogy 1994-ben Bidennek vezető szerepe volt annak a törvénynek a kidolgozásában, amely lehetővé tette feketék tömeges bebörtönzését.

A hétfőn beszédet mondó politikusok arra figyelmeztettek, hogy egy Biden-elnökség szerintük „káoszt” hozna Amerikának, „kiárusítaná” az amerikai érdekeket. Charlie Kirk, a fiatal republikánusok egyik szervezetének népszerű vezetője kínai befolyástól féltette Amerikát, Ronna McDaniel, a Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) elnöke szerint Trump kemény fellépésére van szükség a külpolitikában, de elsősorban is a bevándorláspolitikában. Matt Gaetz floridai képviselő szerint Biden „a baloldal bábja”, Jim Jordan ohiói képviselő azt hangoztatta, hogy egyedül Trump képes „lecsapolni a washingtoni mocsarat”. Az amerikai elnök legidősebb fia, ifjabb Donald Trump „a mocsár Loch Ness-i szörnyének” nevezte Joe Bident.

Felszólalt a konvención egy demokrata párti politikus is: Vernon Jones, a georgiai kongresszus afroamerikai képviselője. „A Demokrata Párt mentálisan még mindig az ültetvényeken tartaná a feketéket” – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte a feketéket évtizedeken keresztül „kényszerítették” a Demokrata Párttal való azonosulásra.

Házából videón jelentkezett be és beszámolt viszontagságairól az a missouri házaspár – Patricia és Mark McCloskey – amely St.Louis városban fegyverrel védte otthonát az erőszakos tüntetőktől, a végén pedig őket jelentették fel. McCloskeyék „marxista liberális aktivistáknak” és „bűnözőknek” nevezték a Black Lives Matter (A feketék is emberek) mozgalom képviselőit.

Donald Trump elnököt kétszer lehetett látni a konvención, ezúttal nem személyesen, hanem két videón. Az egyiken a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vevő orvosokkal és nővérekkel beszélgetett, a másikon pedig hat olyan egykori tússzal, akit elnöksége idején hosszas tárgyalások után sikerült kiszabadítani Törökországból, Iránból és Szíriából. Az egykori túszok között volt a török börtönben raboskodó Andrew Brunson tiszteletes, aki 2019 elején magyar állampolgár is lett.