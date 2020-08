Szükségállapotot vezettek be Bejrútban

A tervek szerint hamarosan Bejrútba utazik a francia védelmi miniszter. Franciaország vezető szerepet játszik Libanon talpra állításában a drámai robbanás után, politikai pártokkal is tárgyal, hogy meggyorsítsa az új kormány megalakítását. Bejrútba várják David Hale politikai ügyekért felelős amerikai külügyi államtitkárt is, aki várhatóan megerősíti az amerikai kormányzat készségét arra, hogy segít a libanoni népnek kilábalni a tragédiából — közölte a bejrúti amerikai nagykövetség. Hale minden bizonnyal egyes alapvető reformok sürgősségét is hangsúlyozni fogja.