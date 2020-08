„Nem tudtuk elhinni, hogy ilyen megtörténhet” — így emlékszik vissza a müncheni olimpia izraeli túlélője

A 84 éves Shaul Ladany a háborúban a Kasztner vonaton menekült meg a halál elől, majd 1972-ben túlélte az izraeli olimpiai csapat túszdrámáját.

Shaul Ladany gyorsgyalogló bajnok egyike volt 1972-ben azoknak, akik azért élték túl az izraeli csapat lemészárlását, mert nem az ő szobájukba törtek be a palesztin terroristák — írja a The Times of Israel. A világhírű atlétával nemrég az AP hírügynökség is interjút készített, amikor a tokiói olimpia elhalasztása kapcsán idézett fel történeteket az ötkarikás játékok történelméből.

Ladannyal tavaly lapunk is exkluzív interjút készített a a Maccabi-játékok során:

A „büdös zsidó”, aki 75 év után világrekorderként tért vissza Budapestre Deportálása után először jött Magyarországra Shaul Ladany, 83 éves világrekorder távgyalogló, aki nem csak a holokausztot, de izraeli olimpikonként az 1972-es müncheni terrort is túlélte.

1972. szeptember 5-én a gyors gyaloglás világrekorderét halálra rémült szobatársa azzal keltette fel, hogy az egyik csapattagjukat, a birkózó edző Moshe ‘Muni’ Weinberget „megölték az arabok.” Ladany azonnal az ajtóhoz rohant és kinézve látta, hogy jobbra az Olimpiai Bizottság egyik tagja egy maszkos férfivel tárgyal, hogy engedjék be a vörös keresztet és legyenek humánusak. A terrorista erre így felelt: „a zsidók nem emberek”. Ladany felkapta az edzőruháit és szobatársaival a hátsó kijáraton menekült el a helyszínről.

Ladany egyenesen az amerikaiak szálláshelyére futott, akik féltve a csapat zsidó tagjait, riasztották a német rendőrséget, és védelmet kértek az amerikai hadseregtől.

„Nem tudtuk elhinni, hogy ilyen megtörténhet. A modern Olimpiát olyan szellemben kellett volna rendezni, mint az ókori Olimpiát, amíg tart, addig béke van és szünetel az erőszak” — mondta a 84 éves Ladany.

A palesztin terroristák szeptember 5-én reggel tíz túszt ejtettek az izraeli csapat szállásán. A csapat másik lakosztályába nem hatoltak be, miután meglátták, hogy több csapat tag — köztük Ladany kifutnak a hátsó ajtón — és tévesen azt hitték, már nincs ott senki. A túszdráma végül a német rendőrség inkompetenciája miatt vérengzésbe fulladt, amely során az összes túszt megölték.

A merénylet után nem hozták nyilvánosságra a túlélőket, ezért több újság beszámolt Shaul Ladany haláláról. Sok versenytársa is úgy nézett rá, mintha szellemet látnának, mivel azt hitték meghalt.

A férfi korábban gyerekként túlélte Bergen-Belsent, ahonnan a Kasztner vonat menekítette Svájcba. 1948-ban családjával Izraelbe költöztek, ahol 1956-ban katonaként szolgált.

Gyalogló atlétaként részt vett az 1968-as és 1972-es Olimpián. Még München előtt felállította a 80 kilométeres gyaloglás világrekordját, amit azóta sem sikerült megdönteni. Később elismert ipari mérnök lett. Több, mint 10 könyve jelent meg.

Alig néhány hónappal München után Shaul Ladany világbajnok lett 100 kilométeres gyaloglásban is.

„Azt hiszem, olyan géneket örököltem, hogy nem tudok úgy szenvedni, mint mások. Túléltem a traumákat. Nem hagytam abba a versenyzést” — mondta a dél-Izraelben élő Ladany.

A férfi máig minden reggel edzést végez, és idén teljesítette a Tel-Avivi Maratont is.