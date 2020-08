Zsidó rabszolgamunkásoknak állítanának emléktáblákat Bécsben, ha a helyiek is akarnák

Több száz osztrák cég alkalmazott magyar zsidókat rabszolgamunkásként 1944-ben. A kevésbé ismert történetről nemcsak könyv készül, de emléktáblákat is elhelyeznének a múlt helyszíneinél. A szervezők erőfeszítéseik közepette felemás véleményekkel találkoztak.

Figyelemreméltó programot szervezett a napokban a budapesti Holokauszt Emlékközpont, amelynek munkatársai a bécsi Wiesenthal Intézet kutatóit kérték fel egy tudományos előadás megtartásához.

Kovács Éva és Frojimovics Kinga Facipők a Grabenen – Magyar zsidó kényszermunka Bécsben címmel foglalta össze több mint fél évtizedes kutatási eredményeit, amelyre sok százan voltak kíváncsiak a koronavírus miatt online platformokon közvetített csatornákon.

Mint arról a Neokohn is beszámolt összefoglalójában:

1944 nyarán körülbelül 15 ezer vidéki magyar zsidót deportáltak az ausztriai Strasshof melletti táborba, ahol valóságos „rabszolgapiac” keretében osztották szét őket kényszermunkára üzemekbe, földekre. Tizenötezer deportált magyar zsidó elfeledett története Csak nemrég óta ismert, hogy pontosan milyen sors jutott azoknak a vidéki magyar zsidóknak, akiket a gázkamrák helyett ausztriai kényszermunkára vittek. A történészek hat évvel ezelőtt figyelemfelkeltő emléktúrát szerveztek a bécsiek számára olyan helyek bemutatásával, ahol magyar zsidó kényszermunkások dolgoztak és raboskodtak a holokauszt alatt. Ahogy azt telefonon megtudtuk Kovács Évától, több ezer dokumentumból álló kutatási anyagaikból tudható, hogy legalább 850 bécsi és környékbéli helyszín van, ahol magyar zsidók éltek vagy dolgoztatták őket. A Magyarországról elhurcolt zsidókat Bécs városának túlzsúfolt, ám köztisztasági szempontból legalább elfogadható lakótáboraiban vagy gyáraiban és üzemeiben kialakított átmeneti szállásokon helyezték el, ahonnan gyalog vagy tömegközlekedési eszközökön vitték őket a munkavégzés helyszíneire. A Wiesenthal Intézet történésze lapunknak elmondta: feltett szándékuk, hogy ne csak egy most készülő új könyvvel adózzanak az érintettek emléke előtt, de folyamatosan túrákat is szervezhessenek a magyar és külföldi érdeklődők számára. Ezek mellett egy ideje azon is dolgoznak, hogy az 1944-ben és 1945-ben magyar munkaerőt foglalkoztató osztrák cégek járuljanak hozzá ahhoz, hogy akkori telephelyeiken emléktáblát helyezhessenek el a rabok előtt tisztelegve. 1944 utolsó hónapjaiban mintegy 55-60 ezer, Magyarországon különféle jogcímeken zsidóként diszkriminált embert deportáltak hivatalosan a magyar állam „kölcsöneként”, valójában kényszermunkásként a Német Birodalomba — így a mai Ausztriába is, ahol Bécsbe és környékére mintegy 15 ezer embert szállítottak.

Ez egyfajta államközi egyezmény volt. A zsidó kényszermunkásokat sokszor valójában rabszolgakereskedelmi viszonyrendszerben foglalkoztatták a munkatáborokban. A kutató szerint

eddig több mint 500 osztrák céget sikerült beazonosítaniuk — közöttük kisebb taxis vagy patikus vállalkozások mellett olyan állami fenntartású gazdasági társaságokat is, mint az osztrák posta, az elektromos művek vagy éppen a bécsi köztemető.

„Nem tervezzük azt, hogy revolverezzük őket. Pusztán arra törekszünk, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy egy emléktáblát helyezhessünk el az egykori telephelyek előtt” — fogalmazott Kovács Éva, aki szerint a magánvállalatokkal nincsenek könnyű helyzetben, mert azok igen-igen ódzkodnak a témától. Legalább is a legtöbb megkeresésükkor elutasító reakciókkal találkoztak.

Más a helyzet a kisebb önkormányzatokkal, kerületekkel. Ott már jóval eredményesebben haladnak a tárgyalások. Több helyszínen is sikerült az elmúlt időszakban emléktáblákat elhelyeztetni — tette hozzá. A kutató optimista, mert hiszi, hogy német nyelvű forrásaik alapján — amelyekre többnyire a Bécsi Zsidó Hitközség levéltárában leltek — az idő nekik dolgozik.

Eddig mintegy ezer kórházi dokumentumot és 3500 számlát találtak a magyar kényszermunkásokkal kapcsolatban. Vélhetően a következő években is lesznek újabb és újabb izgalmas eredményeik — tette hozzá.

Kovács Éva hangsúlyozta: nagyon fontosnak érzi, hogy több tucat családdal és túlélővel továbbra is kapcsolatban állnak. A kutatásaikat ugyanis eddig már több mint 200 visszaemlékező, különféle kutatóközpontok archívumában fellelt elmesélései is segítik. A legutóbbi előadás után is többen személyes történeteikkel keresték fel a kutatókat.

Ez is érzékelheti, hogy van mit felkutatniuk ahhoz, hogy egyszer talán teljes képet tudjanak festeni a Bécs és környékére szállított zsidó rabok sorsáról. Bár erre azért nem biztos, hogy lesz lehetőség — hiszen sejthető, hogy a magyar kényszermunkás közel fele, több mint 26 000 nem élte túl a háborút, és mivel az SS a háború vége felé megsemmisítette a munkalapokat, a munkára kényszerített emberek pontos száma nem állapítható meg biztosan.

A magyar zsidók bécsi kényszermunkájáról készült kutatás online változata itt érhető el.