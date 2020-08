Izraeli légtérbe hatoló libanoni drónt szedett le a hadsereg

Az Izraeli Védelmi Erők péntek délután közölte, hogy éjszaka egy kis drón hatolt be Libanonból az izraeli légtérbe – írja az Új Kelet online.

Az izraeli magyar lap azt írja, a drón a Hermon-hegy közelében lépte át a határt a Golán-fennsíkon, amit a hadsereg végig figyelemmel kísért.

Az izraeli csapatok a határsértést követően földre kényszerítették a kis légi járművet, de a nyilatkozat nem részletezte, milyen módon. A katonák ezt követően átfésülték a területet a maradványok begyűjtéséhez.

„Az Izraeli Védelmi Erők magas készültségben van az északi arénában és nem fogja eltűrni Izrael Állam szuverenitásának megsértését” – olvasható a hadsereg nyilatkozatában.

Az izraeli légteret megsértő libanoni drón ügye azért is különös, mert – mint arról írtunk is – a két ország közötti háborús feszültség ellenére Izrael humanitárius segítséget ajánlott fel Libanonnak, és több izraeli kórház is jelentkezett sebesültek ellátására a keddi rendkívüli erejű robbanások nyomán.

Az incidensre az északi fronton tapasztalható növekvő feszültségek közepette került sor.

Pénteken helyi idő szerint röviddel fél kilenc után megszólaltak a rakétára figyelmeztető szirénák a libanoni határ mentén fekvő izraeli közösségekben, Nyugat-Galileában.

Az izraeli hadsereg szerint nem történt lövedék indítása Izrael felé. A szirénákat egy feltételezett drón behatolás aktiválta, mint kiderült, tévesen. A vizsgálat kezdeti szakaszában megállapítást nyert, hogy az izraeli hadsereg egyik drónja indíthatta be a szirénákat – írja az Új Kelet online.

Aviv Kochavi vezérkari főnök csütörtökön úgy határozott, hogy az Izraeli Védelmi Erők magas készültségben marad az ország északi határán.

Ugyanakkor a vezérkari főnök engedélyezte a határnál állomásozó katonák eltávra küldését rotációs formában – ezt az elmúlt két hétben szüneteltették a Hezbollah terrorszervezettel kialakult fokozódó feszültségek miatt -, annak érdekében, hogy a csapatok frissek legyenek és készen álljanak bármilyen forgatókönyvre.

Múlt hétfő délután egy 3-5 fős Hezbollah-terrorsejt lépte át a nemzetközileg elismert izraeli-libanoni úgynevezett kék határt, hogy támadást hajtson végre Har Dov területén. Az őrszemek azonban észlelték őket, és a csapatok fegyverrel és tanktűzzel visszakergették a terroristákat Libanonba. Az izraeli csapatok sérülés nélkül megúszták az incidenst.

A terrorszervezethez köthető Al Mayadeen először bejelentette, hogy a Hezbollah támadást hajtott végre majd azt állította, hogy igazából semmilyen összecsapásra nem került sor, Izrael csak kitalálta az egészet.

A hadsereg egyébként még múlt kedd este közölte, hogy számos gyanúsítottat észleltek a biztonsági kerítés közelében az izraeli-libanoni határ mentén,

Galilea nyugati részén, de a térség gyors átkutatása után megállapították, hogy nem történt beszivárgás.

Az izraeli hadsereg hétfő este légicsapásokat hajtott végre Szíriában a rezsim erőinek posztjai ellen, reagálva az előző esti biztonsági incidensre a határnál, a Golán-fennsíkon.

Címlapfotónk illusztráció.