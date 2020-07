Saját pártja is kiakadt Trumpon, visszakozott az elnök

Az amerikai elnök csütörtök esti fehér házi sajtóértekezletén kijelentette, mégsem akarja elhalasztani a novemberi elnökválasztást, csak a levélszavazás megbízhatatlansága miatt aggódik.

„Választást akarok és eredményt, sokkal, de sokkal jobban mint önök” – jelentette ki az elnök és hangsúlyozta, hogy „nem akar három hónapig várni és aztán szembesülni azzal, hogy hiányoznak a szavazócédulák”.

„A választás eredményeit már a választás éjszakáján ismernünk kell, nem napokkal, hónapokkal, sőt, akár évekkel később” – mondta.

Trump csütörtök reggel az egyik Twitter-bejegyzésében vetette fel a november elején esedékes elnökválasztás elhalasztását.

Arra hivatkozott, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta egyre gyakrabban szóba kerülő, levélben történő szavazás „a legpontatlanabb és legcsalárdabb választás” lenne az amerikai történelemben.

Felvetését a saját pártja legbefolyásosabb politikusai is elutasították. A demokrata párti politikusok közül eddig Tom Udall új-mexikói szenátor utasította el a felvetést, a demokrácia elleni támadásnak minősítve azt. Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke pedig úgy reagált, hogy idézte az alkotmányból azt a részt, miszerint a szövetségi törvényhozás joga meghatározni a választás napját.

A republikánusok részéről a Trump bizalmasának számító Lindsey Graham szenátor közölte: „Nem gondolom, hogy jó ötlet lenne a választás elhalasztása. A szenátusi republikánusok vezetője, Mitch McConnell is úgy nyilatkozott: „Ennek az országnak a történetében soha, még háborúk, depresszió és a polgárháború idején sem halasztottunk el egyetlen, a szövetség által eltervezett választást sem.” Két másik prominens republikánus, Marco Rubio és Ted Cruz is elutasították Trump felvetését.

Az elnök sajtóértekezletén kitartott amellett, hogy a levélszavazás csalás lehetőségeit rejti magában. Ennek alátámasztására bemutatott három újságcikket.

Az egyik a The Wall Street Journal július 20-án Levélszavazási katasztrófa New Yorkban címmel megjelent szerkesztőségi állásfoglalása, amely arról szól, hogy a június 23-ai New York-i előválasztások után egy hónappal még mindig nem lehet tudni, ki nyert, mert eltűntek szavazatok, és per folyik a még mindig nem végleges választási eredmény miatt.

Trump felmutatott egy olyan elemzést is, amely a CBS televízió honlapján egy héttel ezelőtt jelent meg, és a levélszavazás eddigi tapasztalatok szerinti problémáival foglalkozik, valamint azzal, hogy milyen más gondok várhatók a választásokon. Továbbá idézett egy hasonló tartalmú cikket a The Washington Post című liberális lapból is. A Post írása azt részletezte, hogy az idei előválasztásokon több tízezernyi levélszavazatnak egyszerűen nyoma veszett.

Az elnök a sajtóértekezleten megismételte azt a véleményét, hogy „a levélszavazás a legnagyobb csaláshoz fog vezetni. „A buta emberek talán nincsenek is ezzel tisztában” – tette hozzá.

Közben Barack Obama a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén elmondott beszédében.

A volt amerikai elnök a Politico című lap szerint 2017 óta a legerőteljesebb politikai beszédét mondta el. Bírálta a jelenlegi kormányzat több lépését, köztük azt, hogy a kormányzat szövetségi rendfenntartó erőket irányított néhány amerikai nagyvárosba az erőszakos bűncselekmények megfékezésére. Obama szerint a rendfenntartókat békés tüntetők ellen vezényelték ki.

A volt elnök úgy vélte: „azok, akik most hatalmon vannak, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy elbátortalanítsák az embereket a szavazástól”. A „megszorító törvények” szerinte megnehezítik a kisebbségek és a diákok választási regisztrációját, valamint meggyengítik a postai szolgáltatásokat, amelyek a levélben történő szavazás voksait juttatják el a választási bizottságokhoz.

Elemzők emlékeztettek arra: az amerikai választási törvényeken a Trump-kormányzat idején nem változtattak, ez kongresszusi szavazás nélkül nem is lenne lehetséges.

Obama új választási törvényt sürgetett, a novemberi választásokra több szavazóhelyiséget javasolt, a választás napjának nemzeti ünneppé és ezzel munkaszüneti nappá nyilvánítását szorgalmazta.