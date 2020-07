Megtört a csend az „évszázad alkuja” körül

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter kedden több hetes hallgatás után újra szóba hozta a tervet.

Hosszú hetek hallgatása után megszólalt az amerikai külügy a palesztin-izraeli konfliktus lezárását célzó „évszázad alkujával” kapcsolatban. Mike Pompeo egy keddi rendezvényen tett említést a tervezetről, ahol felolvasták Benjamin Netanjahu levelét is – írja a The Jerusalem Post.

Az amerikai külügyminiszter videóüzenetet küldött egy új Knesszet frakció megalapítása alkalmából, amely elsősorban a világ keresztényeinek támogatását igyekszik megnyerni Izrael számára. A Sharren Haskel képviselő által vezetett csoportba hét pártból csatlakoztak képviselők.

Sem Pompeo, sem Netanjahu nem említette, hogy a tervek szerint mikor fogja Izrael kiterjeszteni a szuverenitását Júdea és Somron egyes részeire. Pompeo, Trump sikereinek felsorolásakor hozta szóba a tervet.

— jelentette ki Mike Pompeo.

Pompeo, Trump sikerei között említette az amerikai nagykövetség áthelyezését Tel-Avivból, Jeruzsálembe, a Golán-fennsík izraeli fennhatóságának elismerését, valamint hogy kimondta azt az „igazságot, hogy

Netanjahu a felolvasott levélben azt írta, hogy a terv potenciálisan elkerülheti azokat a buktatókat, amik miatt múltbeli tervek nem sikerültek.

Az izraeli miniszterelnök csak homályosan utalt a szuverenitás kiterjesztésének lépéseire és konkrétumok említése nélkül azt írta, hogy a terv szerint„olyan határokat húzhatnak, amire az izraeli kormányok már régóta törekednek.”

Izrael keresztény támogatottsága az Egyesült Államokban erkölcsileg is helyes, és nélkülözhetetlen is egyben. Mindkét nemzetben erős, és ez így is marad