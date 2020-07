Kifakadt a NYT-ból elüldözött újságíró: „A zsidó értékek fontosabbak, mint egy menő pozíció”

Bari Weiss szerint a zsidó történelem morális útmutatót ad azzal kapcsolatban, hogyan kell kiállni az értékek mellett.

A zsidó újságírónő felkavarta az amerikai média állóvizét, mikor július 14-én bejelentette, hogy az állandó zaklatás és az szerkesztőség ideológiai elfogultsága miatt úgy döntött, elhagyja a The New York Timest.

Bari Weiss egy kanadai szervezésű online előadáson vett részt, amiről a The Times of Israel is tudósított. Az eseményen az újságírónő beszélt az Észak-Amerikában is növekedő antiszemitizmusról, és zsidó identitásáról.

Weiss szerint az észak-amerikai zsidóság útelágazáshoz érkezett, és nagyon nagy a tétje annak, hogy merre a halad a világ és a közösség. Azonban a jó hír az újságírónő szerint az, hogy a zsidóság mindig képes továbblépni.

„A zsidó történelem több, mint a múlt történéseiről való megemlékezés, a történelmünk erkölcsi útmutatást ad. Olyan, mint egy világítótorony. Vagy egy iránytű. Ha az őseink megtalálták az útjukat, miközben ütötték őket, akkor mi is képesek leszünk erre”

– jelentette ki Weiss.

Az újságíró szerint a zsidóság kitartása a zsidó értékekben gyökerezik, amelyekre példaként említette a monoteizmust, a szombat megtartását, a szabadságot, a gondolati sokszínűséget és az élet szentségének tiszteletét. Weiss hozzátette, hogy az ideák nem léteznek önmagukban, kell, hogy valaki kövesse őket.

Otthagyta a New York Timest az antiszemitizmus ellen harcoló újságírónő Bari Weiss főként az antiszemitizmussal és a zsidók helyzetével foglalkozik újságíróként, ám a helyzete tarthatatlanná vált a lapnál az utóbbi időben.

Bari Weiss az előadáson beszámolt arról, hogy rendszeresen támadták őt szélsőjobboldaliak és a baloldaliak egyaránt. Elmondása szerint az ellene irányuló antiszemitizmus arra ösztökélte, hogy visszatérjen és újravizsgálja zsidó gyökereit.

„Sokszor elmondom, hogy nem elég zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki anti-antiszemita legyen. Nem ezért tetettünk a földre. Azért vagyunk itt, hogy zsidók legyünk. Minél mélyebben kötődök a judaizmusomhoz és a zsidó történelemhez, ez a meggyőződésem is egyre erősebb lesz. Nagyon tisztán tudom, hogy ki vagyok, mi a célom és miért küzdök”

– jelentette ki az újságíró.

Az előadás során kitért arra, hogy sokan nem értik miért hagyta ott a The New York Timest, hogyan mondhatott le egy ilyen presztízzsel rendelkező pozícióról.

„Számomra ez nagyon egyszerű: olyan emberektől származom, akiknek mindig fontosabbak voltak az értékeik, mint egy menő pozíció vagy cím”

– mondta az újságírónő.

Bari Weiss szerint globálisan a járvány intenzívebbé tette az antiszemitizmust, amelynek szerinte részben az az oka, hogy a személyes kapcsolatok beszűkülése miatt az emberek több időt töltenek online, ahol nagyobb a tere a gyűlölködésnek.

Az újságíró szerint úgy kell ma gondolkodni, ahogy a 20. század eleji cionisták tették.

„Gondoljunk azokra az emberekre, akik mondjuk a század elején Budapesten éltek kényelmes otthonaikban, majd egy nap azt mondták »Vegyünk fel szandált és költözzünk a mocsárba!« Ha ők képesek voltak ilyen radikálisan gondolkozni akkor nekünk is képesnek kell lennünk erre”

– jelentette ki Weiss.