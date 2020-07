Törökország napról-napra nagyobb veszélyt jelent Izrael számára

Az elmúlt években egyre megszaporodtak a török elnök Izrael-ellenes nyilatkozatai, amely gyakran vegyítik a nacionalista retorikát az iszlamizmussal. A Jerusalem Post szerkesztőségi cikke szerint Törökország egyre nagyobb veszélyt jelent Izraelre és a régió stabilitására.

Erdogan a Hagia Szophia mecsetté átalakításának bejelentése után azt mondta, hogy

a következő lépés az Al-Aksza mecset felszabadítása lesz.

Az elmúlt hónapokban a török vallásügyi minisztérium és más kormányközeli hangok is azt hirdették, hogy a törökök feladata, hogy az Iszlám világot egyesítsék Izrael ellen.

A szakértők úgy gondolják, hogy

Törökország hasonló pályát futhat be, mint Irán, ami szintén fenyegető, antiszemita retorikával kezdte a hetvenes évek végén az Izrael ellen való fordulást.

Hosszú éveken keresztül Irán tűnt a zsidó állam legnagyobb ellenségének, míg Törökországgal jó volt a kapcsolat. Azonban a 2009-es gázai háború negatív fordulatot hozott a török-izraeli kapcsolatokban, és azóta folyamatosan romlik a helyzet. Egyre növekszik az antiszemitizmus az országban, és

a török vezetés fontos támogatója a Hamász terrorszervezetnek.

Törökország akárcsak Irán, a külpolitikája részévé tette Jeruzsálemet vagy, ahogy ők nevezik Al-Kudszot. Mikor az Egyesült Államok áthelyezte a nagykövetségét Jeruzsálembe, akkor Törökország hívta össze a muszlim vezetőket, hogy együtt ítéljék el a lépést. A törökök az annektálás ellen is többször felszólaltak.

Az elmúlt időben az ideológiai fenyegetés is megerősödött, és minden kísérlet a kapcsolat konszolidálására megbukott. Törökország ráadásul csendben kiépítette a kapcsolatát a Hamasszal Gázában, és szélsőséges csoportokkal Kelet-Jeruzsálemben.

A régió számára is veszélyt jelent Törökország, hiszen Szíriát rendszeresen bombázza, és légierejével, valamint szíriai zsoldosaival a líbiai konfliktusba is beavatkozik. A líbiai helyzet azért is érzékenyen érinti Izraelt, mert

a törökök a káoszt arra használhatják, hogy megszerezzék a hatalmat a Földközi tenger keleti részei felett, ezzel megakadályozva a görög-izraeli gázvezeték megépítését.

Izrael számára nehézséget jelent, hogy az Egyesült Államok szövetségesként tekint a NATO tag Törökországra, és figyelmen kívül hagyja a vezetés iszlamizálódását.

A történelem azt bizonyítja, hogy ha a térségben szabadon hagynak radikalizálódni egy országot, akkor az előbb utóbb meg akarja támadni Izraelt.

Az ötvenes években ezt a szerepet Nasszer töltötte be, majd jöttek az iráni ajatollahok. Hosszútávon ezt a szerepet Törökország veheti át, különösen ha folytatja a szomszédai elleni támadásokat, elnyomja az ellenzékét, és ha az Izrael-ellenes retorikájára továbbra sem reagál a nyugati világ.