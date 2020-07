Önjelölt imázsnagykövet, aki a sporttal szolgálja Izraelt

Egyre több formában teljesít szolgálatot a zsidó államnak egy kanadai milliárdos, aki alig öt éve költözött Izraelbe.

A kanadai építési vállalkozó, Sylvan Adams a napokban újabb szenzációt jelentett be: a britek egyik legjobb kerékpárosa, a többszörös Tour de France, Giro d’Italia és a Vuelta a España szakaszgyőztese, Chris Froome a szezon végén csatlakozik Izrael első profi kerékpáros csapatához — számolt be a különleges sporthírről a Ynetnews.

Az Israel Start-up Nation névre keresztelt profi kerékpáros társaság első alkalommal szerepelt volna idén nyáron a Tour de France-on.

A rangos sportérték még azoknak is beszédes lehet, akik különben nem foglalkoznak kerékpárral. Izrael egyelőre még nem nevezhető meghatározó sportnemzetnek, versenyzőik viszonylag ritkábban töltik meg a nemzetközi sportlapok címoldalait. A romániai felmenőktől Kanadában született vállalkozó évek óta ezen (is) próbál változtatni.

„Az az Izrael, amit én ismerek és szeretek, nem ugyanaz az Izrael, amit sokszor mutat a média. Érzem, hogy egy nagyon torz kép tárul a világ elé.”

— fogalmazott a nyugdíjas éveinek elején járó vállalkozó, aki mióta alig fél évtizede feleségével Izraelbe költöztek már több alkalommal is felhívta magára a figyelmet. Ő vitte Leo Messi argentin válogatott csapatát Izraelbe, de ő a fő szponzora Izrael legjobb, a Forma 1-es Williams csapatához nemrég igazolt tesztpilótájának is.

Az is neki köszönhető, hogy az olasz körverseny, a Giro d’Italia egyik szakaszát 2018-ban Izraelben rendezték meg.

A kerékpár-fanatikus üzletember szerint a több milliárdos nézettségű sportverseny valódi diplomáciai teljesítmény, amely többet ér sok-sok politikai egyezménynél.

Adams nemcsak felépítette az egész Közel-Kelet eddigi egyetlen fedett, fapadlózatú velodromját, de Donald Trump vejének, Jared Kushnernek a társaságában maga is ott volt tavaly a bahreini gazdasági megbeszélésre utazó izraeli delegációban. Vagyis a multimilliárdos hozzájárulását az ország imázsának fejlesztésében mások is felismerték.

A Ynetnews-nak adott interjúban elmondta: azon a látogatáson közös szenvedélyük, a kerékpározás miatt fogadta őt a bahreini uralkodó egyik fia, Nasser bin Hamad Al Khalifa.

A saját magát csak „önjelölt nagykövetként” aposztrofáló Adams meghívta őt is Tel Aviv-i velodromjához, és gyanítható, hogy a felek újboli találkozása nem fog megártani a zsidó állam és más arab országok kapcsolatának. Mint arról mi is beszámoltunk, történelmi sporttalálkozók már zajlottak is idén télen a térségben — vélhetően Adams sportdiplomáciai munkájának is köszönhetően.