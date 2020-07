Milyen tanulságokat rejt egy rosszul összerakott közvélemény-kutatás?

Van egy ökölszabály a közvélemény-kutatások világában: ha egy eredmény nagyon megdöbbentő, akkor általában hibás.



Sok hibát követtem el a The Jewish Chronicle főszerkesztőjeként. Köztük a legnagyobb az volt, amikor arra kértem a riportereimet, hogy az utcán kérjék meg az embereket, hogy válaszoljanak néhány kérdésre. Úgy 150 választ gyűjtöttünk, azután azt gyors közvélemény-kutatásként mutattuk be – írja Stephen Pollard, a világ legrégebbi zsidó lapja, a befolyásos brit The Jewish Chronicle főszerkesztője.

Mentségemre szóljon, hogy akkor még nem értettem a közvélemény-kutatásokhoz – folytatja személyes vonatkozású beszámolóját a szerző. Az eredmény persze teljesen félrevezető volt, fontos tanulsággal szolgált azonban, mert megtanította, hogy mennyire veszélyes lehet egy hamis közvélemény-kutatás és mennyire fontos ellenőrizni a felmérés módszertanát.

A múlt héten az Oxfordi Egyetem tette közzé kutatását, melyben azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan milyen összeesküvés-elméletek keltek szárnyra. Az eredmény megdöbbentő volt. A publikáció a következő címet kapta: „Az angolok ötöde a zsidókat és a muszlimokat okolja a COVID-19 miatt”. A kutatás eredményét számos újság közölte.

A kutatás természetesen az elejétől a végéig nonszensz és ostoba.

A Newsweek által közölt riport így fogalmazott: „Az Oxfordi Egyetem pszichológusai által készített felmérés szerint az angliai emberek csaknem fele hisz a Covid-19-el kapcsolatos összeesküvés-elméletekben”.

Bizonyos értelemben a jelentés pontos volt. A felmérés valóban arról szólt, hogy a válaszadók egyötöde egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „a zsidók hozták létre a vírust, hogy hasznot húzzanak az összeomló gazdaságból”.

Ettől eltekintve azonban a beszámoló téves volt, hiszen az egész kutatás tévedéseken alapult.

Az Oxfordi Egyetem egészségügyi kutatóintézetének orvosbiológiai kutatóközpontja által összeállított „Oxfordi koronavírus-magyarázatok, attitűdök és narratívák felmérése” című kutatást május 4. és 11. között végezték el 2500 megkérdezett bevonásával.

A válaszadók összesen 5,3%-a mondta, hogy „kissé egyetért” a zsidókkal kapcsolatos összeesküvés-elmélettel, míg 6,8%-uk „nagyjából egyetért”, 4,6%-uk „igen, egyetért” és 2,4% „teljesen egyetért” választ adott.

A közvélemény-kutatásoknak azonban van egy ökölszabálya – ha az eredmény nagyon meglepő, akkor valami nincs rendben.

Az a megállapítás, miszerint az angliai emberek csaknem fele hisz a Covid-19-el kapcsolatos összeesküvés-elméletekben, és hogy csaknem egyötödük szerint „a zsidók okozták” tényleg megdöbbentő, nem utolsósorban azért, mert egyetlen komoly más közvélemény-kutatás sem jutott akár csak hasonló eredményre sem.

Ennek oka az, hogy a kérdőívet úgy tervezték, hogy az lehetőséget ad arra, hogy ilyen felháborító megállapítás szülessen. Tulajdonképpen arról van szó, hogy azok az emberek kaptak a válaszadás lehetőségén leginkább, akiknek sarkos nézetei vannak a témában.

A kutatást készítői beismerték, hogy a válaszadók egymást invitálták a kutatásban való részvételre, így előfordulhatott, hogy a sarkos nézeteket vallók szóltak barátaiknak, hogy azok is nyilvánítsanak véleményt.

A kutatók szerint az eredményeket a népesség összetétele alapján súlyozták, azonban ez nem szolgál megfelelő magyarázatként, ugyanis az önjelölt válaszadás a szélsőséges nézeteket vallók véleményét mindig felülreprezentálja.

A megvalósítás szintjén is komoly baj volt a kérdőívvel, hiszen a négy lehetséges válasz közül négy pozitív volt és csak egy negatív (teljesen egyetértek, inkább egyetértek, közepesen értek egyet, kicsit egyetértek, szemben a nem értek egyet opcióval). Emiatt úgy tűnik, a kérdőív eleve olyan eredményre volt predesztinálva, mely az összeesküvés-elméletek támogatóit emeli ki.

Persze, felmerül a kérdés, vajon fontos-e a kutatás eredménye? A válasz egyértelműen igen. „Mert bármibe lefogadom, hogy még évek múlva is emlegetni fogják, és senki sem fogja ellenőrizni annak valódiságát. Leszámítva az olyanokat, mint jómagam, akik már követtek el hasonló hibát” – fejezi be írását a The Jewish Chronicle főszerkesztője.