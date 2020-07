Felfegyverzett tüntetők gyilkosságai: „Ezt nem lehet a rendőrség számlájára írni”

Mint arról a Neokohn is beszámolt, június közepén Atlanta városában a rendőrök megölték az afro-amerikai Rayshard Brookst. Az eset óta mintegy 170 rendőr vett ki betegszabadságot, Georgia állam főügyésze, Chris Carr a városvezetőség számon kérhetőségét és a rendőrök iránti tiszteletet hiányolja – számol be a Fox News.

Keisha Lance Bottoms, a város polgármestere, akit Joe Biden demokrata párti elnökjelölt potenciális alelnökeként is számon tartanak, számos kritikát kap azért, ahogy kezelte az eset utáni felfordulást, amikor is felfegyverzett tüntetők lepték el annak a Wendy’s gyorsétteremnek parkolóját, melyben az incidens történt.

Itt, Atlantában ráadásul egy gyermeket, a 7 éves Secoriea Turnert lőtték halálra tüntetők július 4-én, az amerikai függetlenség napjának ünnepén.

Az eset nem egyedi, az Egyesült Államok számos városában estek gyerekek a tüntető tömeg áldozatául, összesen ezen a napon legkevesebb 6 gyermeket gyilkoltak meg, akik közül a legfiatalabb 6 éves volt. A lövöldözések többsége New York városában történt, ahol a gyermekek mellett nyolc felnőtt is lövöldözések áldozata lett.

Dél-Karolina államban ketten haltak meg és nyolc sebesültet tartanak számon, Chicagóban 14 halott és 77 sebesült van. Washingtonban egy 11 éves fiút lőttek halálra, Kalifornában egy 11 és egy 12 évest.

Az atlantai Bottoms polgármester nyilatkozatát számos újság címlapra tette:

„Ami sok az sok. Ha komolyan gondoljuk ezt a mozgalmat, akkor ilyesmi nem fordulhat elő. Ezt nem lehet a rendőrség számlájára írni.”

Az atlantai események miatt Brian Kemp kormányzó szükségállapotot rendelt el és a Nemzeti Gárdából ezer főt állomásoztat a városban.

A fiatal Secoriea meggyilkolása felveti a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a városban már hetek óta folynak a zavargások annak ellenére, hogy a tüntetők egy része nyíltan fegyvert visel. Az atlantai Constitution című lap értesülései szerint Secoriea az anyja mögött utazott az autó hátsó ülésén, amikor tüntetők egy csoportja megállította, majd tüzet nyitott a kocsiban ülőkre.

Az atlantai fejleményekhez hasonlóan Seattle-ben is fegyveres tüntetők szervezte alakulatok uralják az utcákat. Bár a demokrata párt Trump elnököt okolja a George Floyd meggyilkolása után kialakult helyzetért, most az olyan baloldali politikusok, mint Bottoms is a kritika kereszttüzébe kerültek.