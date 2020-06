„Mikor lesz ennek vége?” – Változást sürget az Atlantában lelőtt férfi családja

New Yorkban feloszlatják a civilruhásokból álló bűnügyi csoportot. A rendőrség 600 fős, széles körben agresszívnak tartott, sok lakossági panaszt kiváltó, civilruhás bűnügyi csoportjának tagjait más osztályokra vezénylik át, és megpróbálják úgy átalakítani a New York-iak rendőrségről alkotott képét, hogy bűnmegelőző szövetségesüket lássák a testületben – jelentette be Dermot Shea rendőrfelügyelő hétfői sajtótájékoztatóján. Azt ígérte, hogy a változtatásokat a rendfenntartási szemléletben azonnal érezni fogják a lakosok mind az öt ügyészségi kerületben. Patrick Lynch, a New York-i rendőrszakszervezet elnöke azonban nemtetszését fejezte ki az intézkedéssel kapcsolatban, azt mondta, a város vezetői csak később fognak rádöbbenni annak következményeire. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója már a korábbi napokban is kezdeményezett több olyan helyi törvényt, amelyek célja a rendőrség modernizálása.