A Palesztin Hatóság szövetségeseket toboroz az annektálás megakadályozására

A Palesztin Hatóság bejelentette: nemzetközi közösségből szervez támogatást a júdeai és szamáriai területeket érintő izraeli jogkiterjesztés tervezett lépése ellen – írja az Arutz7.

Saeb Erekat, a Palesztin Felszabadítási Szervezet főtitkára elmondása szerint a Palesztin Hatóság számos ENSZ-tagállam támogatását kívánja megszerezni az izraeli lépés megakadályozására. Erakat azt is kijelentette: céljuk, hogy a jogkiterjesztés megvalósulása esetén Izrael számon kérhető legyen.

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a nemzetközi közösség támogatásáért azután folyamodott, hogy a jogkiterjesztés terve miatt felmondott minden, az Egyesült Államokkal és Izraellel hatályos megállapodást.

„Az annektálás terve alapján Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Palesztin Hatóságot egyfajta kiszolgáló személyzetté nyilvánítja, hogy folytathassa a megszállás kiterjesztését” – mondta Erakat.

Az autonóm hatóság korábban élesen bírálta az izraeli kormánykoalíció megállapodásának azon részét, mely szerint az jogkiterjesztés folyamata már július elején megkezdődhet. Dacára annak, hogy a korábbi bejelentések ellenére e hónap elején nem történt semmi, az izraeli és az amerikai kormány folytatja a jogkiterjesztés részleteiről szóló egyeztetéseket.

Mint azt izraeli tudósítónk a minap megírta, az elmúlt hónapok során elhangzott választási kampányígéretek és a gyakorlati kivitelezés között az egyik legfontosabb különbség, hogy ez utóbbi esetében világosan megszerkesztett térképre, valamint biztonsági, a nemzetközi nyomás ellensúlyozására diplomáciai és nem utolsósorban gazdasági stratégiára is szükség van.

Izrael annektálási tervei: Trump zöld jelzése még várat magára A Netanjahu által dominált belpolitikai helyzetben jelenleg látványos engedményekre semmilyen körülmények között nincs lehetőség. Nagy Gabriella elemzése.

A szóban forgó tervek ismertetése, a szuverenitás parlamenti ratifikálásának pontos időpontja, valamint Donald Trump amerikai elnök részéről a zöld jelzés azonban egyaránt várat magára.

Netanjahu izraeli kormányfő múlt kedden találkozott az amerikai nagykövettel és az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával. A találkozó után Netanjahu úgy nyilatkozott: „Beszéltem Avi Berkowitz különmegbízottal és David Friedman nagykövettel a jogkiterjesztésről. Ez egy olyan lépés, melyen folyamatosan dolgozunk és egyeztetünk most és az elkövetkező napokban is.”

Kérdés, hogy az arab államok közül a Palesztin Hatóság számíthat-e (az egyébként Izraellel békeszerződést kötött) Jordániára, valamint Libanonra. E két ország külügyminisztere ugyanis múlt héten arra figyelmeztetett, hogy „Ciszjordánia egyes részeinek izraeli annektálása veszélybe sodorja az izraeli-palesztin konfliktus békés megoldására tett erőfeszítéseket.”

Naszif Hitti, a libanoni külügyi tárca vezetője az izraeli tervet nagyon veszélyesnek minősítette, s úgy vélekedett, hogy ez az elképzelés „véget vetne a békés megegyezés irányába tett erőfeszítéseknek.” Ez akár az Irán által támogatott libanoni Hezbollah terrorszervezet esetleges militáns akcióinak kormányzati jóváhagyását is jelentheti, ami annál is kevésbé lenne meglepő, mert a gázai terroristák már léptek is.

Mint arról beszámoltunk, másfél hét csend után helyi idő szerint este 7 óra körül megszólaltak a rakétára figyelmeztető szirénák a Gázai övezettel határos izraeli közösségekben. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) Twitteren közölte, hogy 2 rakétaindítást azonosított a Gázai övezetből Izrael felé. A Gázai övezetet uraló Hamász előtte közölte: összefog riválisával, a Ciszjordániában kormányzó Fatah párttal Izrael ciszjordániai annektálási terve ellen.

A Fatah és a Hamász évek óta viszályban állnak egymással. A Hamász 2006-ben megnyerte a palesztin parlamenti választásokat, de miután sikerét nem tudta politikai hatalomra váltani, erőszakosan, puccsal uralma alá hajtotta 2007-ben a Gázai övezetet, elűzve onnan a Fatah politikusait.