„Kegyetlen hónapok” – Most robban be a járvány az Egyesült Államokban

Így néz ki, amikor Trump azt mondja, hogy kézben tartják a járványt – írja a CNN, szembeállítva az amerikai elnök nyilatkozatait a vírushelyzettel. Rekordokat dönt az új fertőzések száma, naponta több mint 50 ezer új koronavírusos beteget regisztrálnak.

A koronavírus fertőzések és halálesetek számában már így is világelső Egyesült Államokban irányíthatatlanná vált a vírus újraéledése, amely több mint 50 ezer embert fertőz meg naponta, többet, mint korábban bármikor.

Texas, Florida és Arizona. Három republikánus vezetésű állam, amelyek a legkitartóbban ragaszkodtak a gazdaság újranyitásához, ahogyan azt Trump javasolta. Most afelé tartanak, hogy – ahogyan egy szakértő fogalmazott – a vírus terjedése apokaliptikus szintre lépjen.

Szerte az országban, beleértve a szabályoknak ellenálló Texast, a hatóságok kötelező maszkviselési rendeleteket hoznak, amelyeket Trump várhatóan továbbra sem hagy jóvá, ami lassíthatja, vagy éppen visszavetheti a gazdaság újranyitási terveit.

Megint laposítani kell a görbét

Most biztosnak tűnik, hogy a vírus terjedésének megjósolt csökkenése hosszú és kegyetlen hónapokkal csúszik – írja a CNN.

Már Mike Pence alelnök is, aki ritkán áll le Trump dicséretével, kezdi érzékelni a valóságot, és visszavonta korábbi, félrevezető nyilatkozatát, amely szerint az Egyesült Államok lelassította a vírus terjedését. Most ismét a görbe laposításának fontosságáról beszél.

Ez azonban nem állítja meg Trumpot abban, hogy részt vegyen a dél-dakotai Rushmore-hegynél, a négy legnagyobb korábbi elnök sziklába vésett arcképénél tervezett Függetlenség napi megemlékezésen, amely egyébként szembe megy saját kormánya távolságtartási utasításaival – emlékeztet a CNN.

Trump ezt követően visszatér Washingtonba, hogy részt vegyen a kormány július 4-i tűzijátékán, amely szintén tömegeket vonz a fővárosba, a lap szerint veszélyeztetve a vírushelyzet javulását (konzervatív médiaelemzők egyébként feltűnőnek tartják, hogy a mainstream média csak Trump rendezvényeinél emlékeztet a vírusveszélyre, BLM-tüntetéseknél nem).

Egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a most következő hétvége még az idén május 25-ére eső Emlékezet napjánál (Memorial Day) is katasztrofálisabb eredményt hozhat a vírus terjedése szempontjából. Vagyis nem most lenne itt az ünneplés ideje.